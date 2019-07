Zum letzten Mal läuft diese Woche "Eco", dann muss das ORF-Wirtschaftsmagazin erstmals in eine Sommerpause gehen. Hintergrund nach STANDARD-Infos: Spardruck auch auf die ORF-Magazine.

Bis 2021 muss der ORF 300 Millionen Euro und 300 Jobs einsparen, das musste ORF-General Alexander Wrabetz den Stiftungsräten des Rundfunks 2016 versprechen. Bei den Jobkürzungen stößt der ORF – jedenfalls die Mutter ohne Tochterunternehmen – an seine Grenzen. Beim Budget für 2019 verlangten die Stiftungsräte von ÖVP und FPÖ im letzten Moment weitere zehn Millionen Einsparungen.

Nur noch Wiederholungen

Bei den ORF-Magazinen treffen die Sparnotwendigkeiten nach STANDARD-Infos nicht nur "Eco": Das "Weltjournal+" nach dem "Weltjournal" soll 2020 offenbar nur noch mit kostenlosen Wiederholungen bespielt werden.

Waltraud Langer, Chefredakteurin und Hauptabteilungsleiterin der TV-Magazine, will den Spardruck als Hintergrund für die Sommerpause und die Wiederholungen im Weltjournal+ auf STANDARD-Anfrage nicht bestätigen: "Die Budgets 2020 werden noch in den nächsten Monaten verhandelt. Fest steht aber jetzt schon, dass die beiden erfolgreichen Marken 'Eco' und 'Weltjournal' auch 2020 in bewährter Weise fixer Bestandteil der Magazinflotte sind."

Lieber über Quoten reden

Merklich lieber spricht Langer über die Quoten ihrer Sendungen: "Die Magazine zählen sicher zu den beliebtesten Formaten des ORF. Das Publikum mag die lang erzählten, gut recherchierten Geschichten auf Augenhöhe", erklärt Langer: "Dank eines ausgezeichneten Teams mit gutem Gespür für Themen um mich herum, freu ich mich über extrem gute Quoten."

Rasch sind da die noch recht frischen Daten über das erste Halbjahr zur Hand: "'Thema', 'Am Schauplatz/Schauplatz Gericht' haben mehr als 600.000 Zuschauer,der 'Report' mehr als 500.000, das Wirtschaftsmagazin 'Eco' hat erstmals mehr als 400.000 Zuschauer. Der 'Bürgeranwalt' hat mit neuer und längerer Sendezeit 50.000 mehr als bisher, nämlich 350.000 Zuschauer, gleich viel hat das Konsumentenmagazin 'konkret'. Und das 'Weltjournal' hat mit 341.000 ebenfalls im Vergleich zum Vorjahr deutlich zugelegt, das 'Weltjournal+' hat erstmals die 200.000-Zuschauer-Grenze überschritten.'"

Langer: "Alle Sendungen sind stabil oder haben zugelegt. Und das in einer Zeit mit immer mehr TV-Kanälen." (fid, 22.7.2019)