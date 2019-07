In dieser Galerie: 2 Bilder Krisenpflegeeltern springen kurzfristig ein, wenn ein Kind aus seiner Familie geholt werden muss. Foto: APA/ZB/Ralf Hirschberger Frauenministerin Ines Stilling will einheitliche Leistungen für Krisenpflegeeltern. Foto: apa / helmut fohringer

Wien – Familienministerin Ines Stilling will die Leistungen für Krisenpflegeeltern bundesweit vereinheitlichen. Derzeit zahle jedes Bundesland unterschiedlich viel Geld an jene Familien, die kurzfristig gefährdete Kinder aus krisengebeutelten Familien übernehmen: Je nach Bundesland würden die Leistungen zwischen 300 und 1.000 Euro betragen. Es "wäre schön, wenn sich die Länder hier einigen könnten", sagt Stilling dem Ö1-"Morgenjournal".

Parallel dazu will Stilling einen neuen Anlauf für eine sinnvolle Regelung bei der Familienbeihilfe für Kinder in solchen Kurzzeit-Pflegefamilien. Derzeit erhalten die Krisenpflegeeltern diese Leistung – wie biologische und Adoptiveltern auch – erst nach drei Monaten. Weil die betroffenen Kinder aber oft nicht einmal so lange bei den Krisenpflegeeltern sind, kommt es dann nicht zur Auszahlung. Sie habe mit Vertretern der Parlamentsparteien vereinbart, "dass wir noch einmal prüfen, diese Familien in der Familienbeihilfe zu berücksichtigen", sagt Stilling. Wichtig sei ihr aber auch, dass damit nicht einhergehe, dass der Ursprungsfamilie das Kindergeld weggenommen werde. (red, 22.7.2019)