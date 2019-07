An erster Stelle lag die Dokumentation "Das Weltevent – mit Puls 160 zum Mond"

Moderierte die "50 Jahre Mondlandung"-Sondersendung: Tarek Leitner. Foto: ORF

Wien – Großes Publikumsinteresse meldet der ORF zu seinem Programmschwerpunkt zu "50 Jahre Mondlandung", der am Sonntag zu Ende ging: Insgesamt 3,3 Millionen Österreicher (weitester Seherkreis) verfolgten laut Aussendung vom Montag die TV-Berichterstattung in ORF 1, ORF 2 und ORF III. Das entspricht 44 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab zwölf Jahren.

Den Topwert erzielte die "Menschen & Mächte"-Dokumentation "Das Weltevent – mit Puls 160 zum Mond", die am 16. Juli im Rahmen der von Tarek Leitner präsentierten "50 Jahre Mondlandung"-Sondersendung in ORF 2 zu sehen war. 582.000 Menschen sahen zu, der Marktanteil betrug 23 Prozent.

Dahinter folgten "Thema" vom 15. Juli mit 571.000 bei 21 Prozent Marktanteil, die Interviewstrecken der Sondersendung am 16. Juli mit 559.000 bei 22 Prozent Marktanteil und der Hollywood-Film "Hidden Figures – Unerkannte Heldinnen" am 21. Juli mit 472.000 bei 17 Prozent Marktanteil in ORF 1. (red, 22.7.2019)