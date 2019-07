"Wir glauben, dass die Zukunft des Tourismus nicht in großen Hotels und Massentourismus liegt, sondern in Gebäuden, die einzigartige Erlebnisse bieten", so Rudolf Obauer von Baumbau, dessen Unternehmen sich auf Tiny Houses, Baumhäuser und alternativen Tourismus spezialisiert hat. "Bert" kann aber auch als Gartenhäuschen, Mehrfamilienhaus oder Stadthaus konzipiert werden. Anbau jederzeit möglich. Das Innenleben von "Bert" ist eher in dunklen Farben gehalten – das soll eine gemütliche höhlenartige Atmosphäre schaffen und den Blick auf die großen Glasöffnungen lenken.