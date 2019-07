Beim Spiel sind unter anderem Religionen dabei und Quests werden anders als noch bei "The Witcher 3"

In dieser Galerie: 12 Bilder CD Projekt RED CD Projekt RED CD Projekt RED CD Projekt RED CD Projekt RED CD Projekt RED CD Projekt RED CD Projekt RED CD Projekt RED CD Projekt RED CD Projekt RED CD Projekt RED

CD Projekt RED hat im Rahmen eines Medienevents in Polen neue Details zu ihrem anstehenden Rollenspiel Cyberpunk 2077 enthüllt, das am 16. April 2020 erscheint. Im NeoGAF-Forum haben sich einige polnische Nutzer zusammengefunden, die die Informationen gesammelt haben. Ein paar Details wurden bereits verlautbart, andere wiederum treten zum ersten Mal an die Öffentlichkeit.

Cyberpunk 2077

Zeitlich begrenzte Items

So ist es bei dem Game möglich, mit NPCs eine Konversation zu beginnen, auch wenn man sich in einem Auto oder auf dem Motorrad befindet. Händler bieten einzigartige Items, die man nur in einem bestimmten Zeitraum erlangen kann – zeitlich begrenzte Rabatte soll es ebenso geben. Ferner ist es möglich, seinen Charakter auf verschiedenste Art und Weise einzukleiden.

Immer besser hacken

Im Laufe der Zeit wachsen die eigenen Hacking-Skills an, diese reichen anfangs von der Öffnung einer Türe bis später dahin eine Kamera oder einen Geschützturm zu übernehmen. Unterschiedliche Mini-Spiele stehen hierbei zur Verfügung und haben Einfluss darauf, inwieweit der Vorgang erfolgreich ist. Verbesserungen am eigenen Körper sind nur bei Spezialisten möglich, man kann aber kurzzeitig selber nachhelfen, etwa indem man Gift zu sich nimmt.

Ruf sehr wichtig

Street Credability ist bei Cyberpunk 2077 wichtig und hat Einfluss darauf, welche Items wir kaufen können. Bei der Gameplay-Demo auf der E3 2019, die DER STANDARD bereits sehen konnte, wurde verraten, dass man hier auch mittels Bekleidung nachhelfen kann. Außerdem hat CD Projekt RED an der Anzeige des Schadens gearbeitet – dieser wird im Vergleich zur öffentlichen Demo der E3 2018 nun nicht mehr mit Nummern demonstriert.

60 Perks und jede Fähigkeit bis Level 10

Das Inventar von Protagonist V ist zudem begrenzt. Bei dem Game lässt sich jedes Attribut und jede Fähigkeit auf Level 10 hochstufen – 60 Perks gibt es zudem. Skills können außerdem kombiniert werden. Das bislang höchste Level, das gezeigt wurde, ist Level 45. Welches Maximum CD Projekt RED hier vorgesehen hat, ist noch offen.

Keine genaue Anleitung für Quests

Raubt man jemanden aus, wird man auf jeden Fall eine Reaktion zu spüren bekommen, wenn eine befreundete Gang oder die Polizei in der Nähe ist. Verfolgt man nicht die Hauptmission gibt es bei dem Game ferner eine Menge Nebenmissionen, aber auch Events, die je nach Reaktion weitere Quests mit sich bringen können. Im Gegensatz zu Witcher 3 soll es bei Cyberpunk 2077 bei Missionen keine präzisen Angaben geben, was als nächstes zu tun ist.

Christentum bei Game dabei

Religionen sind auch Teil von Night City, dem Ort des Geschehens. Das Christentum ist etwa vertreten und wird sogar eine eigene Fraktion darstellen. Auf Nachfrage eines Journalisten, dass dies wohl "für einen Skandal sorgen wird", antwortete das Studio, dass man kein "Thema vermeiden wird, auch wenn es die Gefühle von manchen Menschen verletzen wird". "Wir sind nicht hier, um zu entscheiden, was gut und was böse ist", wurde betont.

Mach dir deine Spielfigur selbst

Die polnische Spieleschmiede legt bei dem Game einen Fokus auf Individualisierung. Spieler können ausnutzen, ob sie eine Figur mit männlichen oder weiblichen Geschlechtsmerkmalen spielen möchten – bei der Sexualität setzt man allerdings keine Grenzen. User können den Hintergrund ihres Protagonisten auswählen und dadurch Dialoge und den Spielverlauf beeinflussen.

Cyberpunk 2077

Demo von E3 2019 noch schuldig

Cyberpunk 2077 erscheint am 16. April für PC, Playstation 4 und Xbox One. Bei der E3 2019 wurde ausgewählten Personen eine rund einstündige Gameplay-Demo gezeigt, die man noch veröffentlichen möchte. Wahrscheinlich wird dies nach der Gamescom 2019 passieren. Im vergangenen Jahr wurde kurz nach der Messe die Demo der E3 2018 veröffentlicht. (red, 24.7.2019)