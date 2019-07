Ob Hund, Katze, Hamster oder jegliche andere Art von Haustier – verreist man, stellt sich die Frage, was mit ihnen passiert. Wie handhaben Sie das?

Sommerzeit ist Urlaubszeit, und für Haustierbesitzer bedeutetet das, sich zu überlegen, was mit ihren tierischen Mitbewohnern passiert. Je nach Reiseziel und Art des Haustiers ist es oft möglich, dieses einfach mitzunehmen. Vor allem Hunde und Katzen sind vergleichsweise unkomplizierte Reisebegleiter.

Kommt Ihr Haustier mit auf Reisen oder muss es zu Hause bleiben? Foto: LaraBelova Getty Images/iStockphoto

Allerdings ist darauf zu achten, dass nicht alle Unterkünfte die Mitnahme von Haustieren tolerieren. Andere wiederum sind eindeutig als tierfreundlich gekennzeichnet. Bei Flugreisen muss außerdem auf die Bestimmungen der einzelnen Anbieter geachtet werden – ist man mit dem eigenen Auto unterwegs, ist dies schon einfacher und für die meisten Tiere auch stressfreier. Auch die Einreisebestimmungen einzelner Länder sind zu beachten.

Hundesitter und liebe Nachbarn

Im Gegensatz zu den flauschigen Vierbeinern stellt sich bei anderen Tieren, die abhängiger von der häuslichen Umgebung sind, meist gar nicht die Frage, mit auf Reisen zu kommen. In diesem Fall braucht es jemanden, der sich in der Zeit der Abwesenheit der Besitzer um sie kümmert. Die Haustiere in einer Tierpension unterzubringen ist eine weitere, oft nicht ganz kostengünstige Möglichkeit.

Was machen Sie mit Ihren Haustieren, wenn Sie verreisen?

Nehmen Sie diese auf Urlaub mit? Falls ja, welche tierfreundlichen Hotels können Sie empfehlen? Wer kümmert sich andernfalls um sie? Haben Sie bereits Erfahrungen mit Tierpensionen gemacht? Oder verzichten Sie sogar auf Urlaube, um Ihren Haustieren keinen Stress zu bereiten? (mawa, 29.7.2019)