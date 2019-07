In der Wiener Pratersauna steht Techno-Übervater Robert Hood an den Reglern; in St. Veit an der Glan freut man sich auf Elektro-Wunderwuzzi Fvlcrvm, Cari Cari oder Kreisky

Techno-Übervater aus Detroit: Robert Hood legt in der Pratersauna auf.

APA/John MacDougall

Was beim Popfest passiert, hat das Medium ihres Vertrauens (hoffentlich dieses!), aber auch alle anderen bereits heruntergebetet, widmen wir uns also den Alternativen. Die sind nämlich auch gar nicht so übel.

Ganzes Wochenende

Das Mühlenrauschenfestival in St. Veit an der Glan hat nämlich trotz starker Konkurrenz aus der Hauptstadt auch ein ganz beachtlich buntes Line-Up zusammengestellt. Am Freitag freut man sich auf die etablierten Herren von Kreisky oder den jungen Elektro-Wunderwuzzi Fvlcrvm, am Samstag spielen zum Beispiel Cari Cari, Vague, Farce oder Scarabeusdream. In der Wachau ist das bezaubernde Weltmusikfestival Glatt&Verkehrt immer noch im Gange.

Freitag, 26. Juli 2019

Kommen wir langsam zu den Clubveranstaltungen und damit auch nach Wien. In der Pratersauna, die – zählt man die alte Pratersaunazeit und die neue unter Martin Ho zusammen – schon zehn Jahre alt wird, spielt Sebastian Kurz die größten Hits aus seinem aktuellen Album "Hard Disks". Nein, das war ein kleiner Scherz unter Bros. Tatsächlich steht der Minimal Techno Übervater Robert Hood, der natürlich aus Detroit stammt, an den Reglern. Auch Patrick Pulsinger wird gekommen sein, um den Dancefloor zu zerschreddern.

Schlagen wir die Brücke von Pulsinger zu Impulstanz, bleiben wir aber beim Thema Bros: Die ziemlich besten Freunde und verspielten Elektroniker Cid Rim und salute werden heute das Vestibül zum Kochen bringen.

Im Gegensatz zum Minimal eines Herrn Hood, gibt es in der Grellen Forelle scheppernden Maximal-Techno der DJ-Göttin Paula Temple. Unterweltmusik zum ehrerbietig Fürchten findet man im Venster 99 bei einer Veranstaltung namens Eternal Laser: Holiday Inn, Rave Øtt a.k.a Fauna und Mariah Doesn't Carey beschwören die Geister, die sie riefen.

Samstag, 27. Juli 2019

Süß wird’s wie immer bei der Endstation der 1er-Bim im Prater. Dort befindet sich ein Ort, der den Namen Soundbahnhof trägt und im Sommer einer der schönsten Plätze ist, an denen man erlaubterweise und lang Musik hören darf. Unter dem Motto Happy Station geben sich gute Leute wie Welia, Anemona oder Boogaloo Steve die Ehre.

Hip Hop für Habibis gibt es bei der Midsummerparty im Aux Gazelles unter anderem von DJ Yomomma feat. Zion Flex. (Amira Ben Saoud, 26.7.2019)