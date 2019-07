Kresnik gilt als einer der Pioniere des Tanzes im 20. Jahrhundert. Er verstarb am Samstagnachmittag überraschend in Klagenfurt

Der Choreograf und Regisseur Johann Kresnik während der ImPuls Tanz Programm-Pressekonferenz am Donnerstag, 13. Juni 2019, in Wien. Foto: APA / Robert Jaeger

Wien – Der österreichische Tanzpionier und Regisseur Johann Kresnik ist tot. Er verstarb am Samstagnachmittag überraschend im Alter von 79 Jahren im Klinikum Klagenfurt an Herzversagen. Das teilte ein Sprecher der Familie der APA mit. Das laufende ImPulsTanz-Festival in Wien war erst am 18. Juli mit seiner "Macbeth"-Deutung eröffnet worden.

Geboren wurde Kresnik am 12. Dezember 1939 im kärntnerischen St. Margarethen. Er begann seine Karriere als Tänzer in Graz und Köln, bevor er ab 1967 erste eigene Stücke choreografierte. Sein weiterer beruflicher Weg führte über die Posten als Ballettdirektor in Bremen und Heidelberg, bevor er 1994 schließlich an die Volksbühne Berlin wechselte.

Dieser exponierten Position schloss sich ab 2003 die Leitung des Choreografischen Theaters in Bonn an. Kresnik, dessen Tanzästhetik durch Provokation und ein Aufbrechen bekannter Muster gekennzeichnet war, wurde auch mehrfach ausgezeichnet, so zuletzt heuer mit dem Goldenen Verdienstzeichen des Landes Wien. (APA, 27.7.2019)