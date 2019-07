Das BIP

Das Bruttoinlandsprodukt gilt als wichtigste Kennzahl der Ökonomie. Jeder Schüler lernt, dass wir damit den Geldwert aller Güter und Dienstleistungen messen, die in einem Land pro Jahr erzeugt und erbracht werden. Anfang der 1930er-Jahre hat der amerikanische Ökonom und Statistiker Simon Kuznets das BIP in seiner modernen Form erfunden. Bald konzentrierte sich die US-Regierung darauf, um die Produktionskapazität im Zweiten Weltkrieg einzuschätzen. Doch bereit Kuznets hatte angemerkt, dass das BIP nicht das Wohl eines Volkes abbildet. Viele Ökonomen betonen aber, wie eng viele Wohlstandsindikatoren mit dem BIP einhergehen.

Die Alternativen

Umwelt-BIP

Dass Wirtschaftswachstum auf den Verbrauch von Ressourcen angewiesen ist, war stets offensichtlich. Die große Frage lautet jedoch: Wie nachhaltig ist unser Verbrauch? Seit über fünfzig Jahren tüftelt der niederländische Ökonom Roefie Hueting an seinem umweltverträglichen BIP-Indikator. Das Ergebnis: Environmentally Sustainable National Income (eSNI). Damit wird das nationale Einkommen (ein erweitertes BIP) bereinigt. Der Unterschied soll aufzeigen, zu welchem Anteil unser Wachstum zulasten künftiger Generationen geht. Diesen Berechnungen zufolge liegt dieser Anteil bei rund 50 Prozent.

Wohlstand der Welt

Seit vielen Jahren vermisst die Weltbank den "Wohlstand der Nationen". Dabei fasst die Entwicklungsbank den Begriff bewusst weit: Kapital wie Maschinen, Fabriken etc. wird um Immobilien, Rohstoffe und landwirtschaftliche Flächen, Wälder etc. ergänzt. Auch das Humankapital, gemessen an den Lebenseinkommen, wird eingerechnet. Zwischen 1995 und 2014 ist der globale Wohlstand um zwei Drittel gewachsen. Treibende Kraft war das Leistungsniveau der Einwohner in Schwellenländern wie China, Indien oder Brasilien. In ärmeren Regionen etwa in Afrika südlich der Sahara ist der Wohlstand pro Kopf jedoch zurückgegangen.

Besser Leben

Im Leben gehe es um mehr als nackte Zahlen wie das BIP und andere Wirtschaftsdaten, wie die OECD schreibt. Darum erhebt die Organisation seit einigen Jahren den Better Life Index (BLI). Das Besondere daran: Der BLI beruht neben amtlichen Statistiken auf Befragungen. Insgesamt fasst der Index elf Lebensbereiche – von Einkommen über Bildung und Umwelt bis hin zur Sicherheit und Lebenszufriedenheit – zusammen. In der Gesamtwertung lag Österreich zuletzt auf Platz 17 von 40 Ländern. Am besten schneidet Norwegen ab. Der Indikator dient aber nicht nur dem Vergleich, sondern verdeutlicht nationale Stärken und Schwächen.

Bruttonationalglück

Das Himalaja-Königreich Bhutan berechnet seit 2008 das Bruttonationalglück (BNG). Beamte befragen stichprobenartig Bürger über mehrere Stunden über ihre Sorgen, Wünsche und Zufriedenheit. Wenig überraschend stieg mit dem BIP auch das BNG von Bhutan. Der Happy Planet Index (HPI) versucht Lebenserwartung, Zufriedenheit und den ökologischen Fußabdruck in Einklang zu bringen. Österreich kommt darin auf Platz 43 von 140 Staaten. Die Kombination recht unterschiedlicher Faktoren beschränkt jedoch die Aussagekraft. Das zeigt sich daran, dass Luxemburg und der Tschad die beiden Schlusslichter im HPI sind.

