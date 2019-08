Nachdem die Reiseplattform Big 7 Travel bei der eigenen Community bereits nachgefragt hat, welchen Akzent sie besonders anziehend findet (Neuseeland hatte hier die Nase vorne), wollte man auch gleich wissen, welche Nationen denn die hübschesten Menschen hervorbringen. Spoiler: Österreich ist nicht dabei.

Hier sind die Top 20.

20. Ungarn

Nun, Zsa Zsa Gábor war einer der schönsten Stars, den Hollywood jemals gesehen hat. Es ist also nur richtig, dass die Ungarn etwas Anerkennung erhalten. Auch ein bekanntes (halb)ungarisches Gesicht: Drew Barrymore.

Ken Watanabe Foto: APA/AFP/NIKLAS HALLE'N

19. Japan

Im Land der Kirschblüten und der Geisha finden sich laut den Lesern von Big 7 Travel auch einige der attraktivsten Menschen der Welt. Bekannte Gesichter: Schauspielerin Rila Ai Fukushima und Schauspieler Ken Watanabe.

18. Tschechien

Der Geburtsort einiger der bekanntesten Models: Karolína Kurková oder Paulina Porizkova seien hier erwähnt.

Nina Dobrev Foto: APA/AFP/ANGELA WEISS

17. Bulgarien

Die Balkannation macht sich recht gut in diesem Ranking. Möglicherweise trägt dazu der Tennisspieler Grigor "Baby-Federer" Dimitrow bei. Oder die bulgarischstämmige Schauspielerin Nina Dobrev.

16. Spanien

Antonio Banderas, Penelope Cruz, Enrique Iglesias ... all diese schönen Menschen kommen von der Iberischen Halbinsel. Trotzdem landen die Spanier nur auf Rang 16.

Rihanna Foto: APA/AFP/MARTIN BUREAU

15. Barbados

Barbadians: So heißen die Einwohner des Inselparadieses Barbados, die die User von Big 7 Travel anziehend finden. Die Sängerin Rihanna stammt von dort.

14. Kenia

Ein Beispiel gefällig: Die Schauspielerin Lupita Amondi Nyong’o, die sowohl auf und als auch neben dem roten Teppich eine gute Figur macht.

Doutzen Kroes Foto: APA/AFP/DANIEL LEAL-OLIVAS

13. Niederlande

Die Niederländer haben das Radfahren cool gemacht. Auf manche wirkt das wohl anziehend. Beispiele: Doutzen Kroes oder Lara Stone.

12. Frankreich

Die Franzosen können die "Stadt der Liebe" für sich reklamieren, aber auch so fesche Menschen wie Vanessa Paradis, Catherine Deneuve oder Alain Delon.

11. Costa Rica

Die Einwohner von Costa Rica, die Ticos, verpassen nur knapp den Einzug in die Top Ten.

Ryan Gosling Foto: AP/Kirsty Wigglesworth

10. Kanada

Hübsche Menschen wie Ryan Gosling und Rachel McAdams stammen aus dem nordamerikanischen Land.

9. England

Die User von Big 7 Travel haben dabei wohl nicht an Boris Johnson gedacht, sondern eher an Jude Law und Emma Watson.

Kourtney und Kim Kardashian Foto: REUTERS/Shannon Stapleton

8. Armenien

Der Kardashian-Clan hat Armenien auf die Landkarte der "sexiesten" Länder der Welt gesetzt.

7. Italien

Von Sofia Loren bis Monica Bellucci zählen italienische Frauen zu den schönsten. Was die Männer betrifft? Bradley Coopers Großeltern sind Italiener ...

6. Südafrika

Südafrika ist ein wunderbarer Schmelztiegel der Kulturen, der es zu einem wunderbar abwechslungsreichen und sexy Ort macht – siehe Charlize Theron.

Hugh Jackman Foto: APA/AFP/TOLGA AKMEN

5. Australien

Auch in Down Under gibt es unbestritten attraktive Menschen: Kylie Minogue oder Hugh Jackman seien hier genannt.

4. Brasilien

Brasilien ist nicht nur die Heimat des Tanga-Bikinis und des Samba, sondern auch so fescher Leute wie Adriana Lima oder Gisele Bündchen.

3. Die Philippinen

Die Bronze-Medaille geht an die Philippinen und die Filipinos: Bruno Mars und die vielen Miss World-Teilnehmer rechtfertigen das.

2. Dänemark

Eine richtig sexy Nation und dabei total cool – so sehen die Umfrageteilnehmer Dänemark. Brigitte Nielsen und Viggo Mortensen würden zustimmen.

Mila Kunis Foto: AFP

1. Ukraine

Was haben die Schauspielerin Mila Kunis und das Top-Model Daria Werbowy gemeinsam? Richtig: Sie stammen aus der Ukraine. Das scheint die User überzeugt zu haben. (red, 18.8.2019)