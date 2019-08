Mann namens Mac Book wirbt für Microsoft Laptop in neuem Werbespot Foto: Microsoft YouTube/Screenshot

Microsoft und Apple haben sich schon oft einen Schlagabtausch per TV-Spots geliefert. In einer neuen Werbung von Microsoft heißt es wieder "Mac gegen PC". Im Video wirbt ein Mann namens Mackenzie Book – mit Spitznamen Mac Book – für Microsofts Surface-Pro-2-Laptop, indem er behauptet, dieser sei schneller, würde länger halten und habe einen besseren Touchscreen.

In einem neuen Werbespot von Microsoft vergleicht Mackenzie "Mac" Book den Surface-Pro-2-Laptop mit einem Macbook. Microsoft Surface

"Vertrau mir, ich bin Mac Book"

Am Anfang des Videos wird Mackenzie Book vorgestellt, vor ihm stehen zwei Laptops – ein Macbook und ein Surface Pro 2. "So Mac, welcher Laptop hält länger?", fragt eine Stimme aus dem Off. "Der Surface-Laptop hält länger", antwortet Mackanzie, und über das Bild wird der Schriftzug "Mac Book sagt, Surface hält länger" eingeblendet.

Nach dem gleichen Schema wird das Produkt von Microsoft als schneller beworben. Auch habe es den besseren Touchscreen, da der Macbook gar keinen besitzt. "Du solltest dir einen Surface holen – vertrau mir, ich bin Mac Book", schlussfolgert Mackenzie abschließend.

Gegenseitiges Anpatzen

MS-Poweruser hat zwei weitere geleakte Werbespots entdeckt, in denen Microsoft Macs mit PCs vergleicht. Die Spots aus dem Jahr 2010 machen sich hauptsächlich über die Begeisterung und das Fanboy-Verhalten von Mac-Usern lustig.

TIM ROPER

Besonders in der Vergangenheit haben sich Microsoft und Apple in TV-Spots gegenseitig immer wieder den Kampf angesagt. Auf Youtube finden sich Zusammenstellungen von allen Werbespots, in denen Apple die Vorzüge seiner Geräte mit denen von PCs vergleicht.

Apples "Mac gegen PC"-Werbespots. Angus Lo

Vergleichende Werbung

In Österreich ist vergleichende Werbung nicht verboten, unterliegt jedoch strengen Spielregeln. Werden Unterschiede und Vorteile von Produkten aufgezeigt, müssen diese objektivierbar sein und dürfen Kunden nicht irreführen. Daher kommt Werbung wie diese nur selten vor.

In den USA sind Werbekriege zwischen Rivalen weitverbreitet. Eine Werbung von Samsung aus dem Jahr 2017 verglich iPhones mit Samsung-Geräten über Jahre hinweg.

In diesem Werbespot zeigt Samsung einen iPhone-User und dessen Probleme seit 2007. TECHWISE

(hsu, 1.8.2019)