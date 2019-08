Das Werk des spanischen Filmemachers Pedro Almodóvar auf einen Nenner zu bringen ist kaum möglich. Seine Werke der letzten 30 Jahre sind bekannt für starke Frauenfiguren, Sex und sexuelle Devianzen, Drogen, die katholische Kirche und nicht zuletzt Homosexualität. In seiner Karriere wurde Almodóvar mehrmals mit dem Oscar ausgezeichnet, und auch bei den Filmfestspielen in Cannes wurden seine Filme prämiert.

Penélope Cruz in "Volver – Zurückkehren". Foto: tobis

Starke Frauen, skurrile Handlungen

Zu seinen preisgekrönten Filmen zählt sein internationaler Durchbruch "Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs". Darin geht eine Fernsehschauspielerin auf eine absurd-schrille Reise, um herauszufinden, warum ihre große Liebe sie einfach so verlassen hat. 1999 veröffentlichte Almodóvar "Alles über meine Mutter", ein Stück, das sich mit Aids, Transsexualität und Familie auseinandersetzt und mit dem er den Oscar für den besten nichtenglischsprachigen Film erhielt. Ab den 2000er-Jahren tat sich der Regisseur mit Penélope Cruz zusammen und drehte mit ihr "Volver – Zurückkehren", in dem eine verstorbene Mutter zu ihrer Working-Class-Familie zurückkommt, sowie "Leid und Herrlichkeit", der im Juli in die Kinos kam und sich um einen absteigenden Regisseur dreht.

(rec, 5.8.2019)