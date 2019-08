Alan Evans vom britischen "Guardian" ist bekennender Minigolf-Fan. Er hat eine Rangliste seiner zehn persönlichen Favoriten in aller Welt zusammengestellt. Darunter skurrile Bahnen, die die Bibel zum Thema haben, oder solche, die bei einem Bestattungsunternehmen angesiedelt sind.

10. Kungälvs Bangolfklubb, Schweden

Auf diesem Platz nördlich von Göteborg fanden in diesem Jahr die World Adventure Golf Masters statt. Es kann einige großzügige Punkte bringen – während des Turniers erzielte der spätere Sieger einen Weltrekord von 19 Punkten. "Wenn Sie an Ihrem Handicap arbeiten möchten, könnte dies der richtige Ort sein", meint Evans.

Minigolf Knokke-Zoute.

9. Minigolf Knokke-Zoute, Knokke-Heist, Belgien

Knokke-Heist ist mit seinen teuren Restaurants und Designerboutiquen das, was der Côte d'Azur in Belgien am nächsten kommt. Kein Wunder also, dass der Minigolfplatz der Stadt perfekt geworden ist. Das elegante rot-weiße Farbschema, das perfekt gepflegte Grün und der Geruch von Geld in der Luft lassen einen vergessen, dass man ein Kinderspiel spielt.

8. Adventure Minigolf, Prag, Tschechische Republik

Diese 22-Loch-Anlage befindet sich in einem kaum ausgeschilderten Lagerhaus in einem Industriegebiet am Rande der tschechischen Hauptstadt. Die ersten 17 Löcher sind ein Leidenschaftsprojekt des Eigentümers. Sie sind auf engstem Raum zusammengepfercht – an einer Stelle muss man bergauf auf den Boden über dem Platz putten –, bevor der Platz für weitere fünf Löcher ins Freie hinausläuft. Es ist ein liebevoll gestalteter und geschickt gestalteter Kurs – wenn man ihn findet.

Hastings Adventure Golf.

7. Hastings Adventure Golf, East Sussex, UK

Hastings, bekannt als die Heimat des britischen Minigolfsports, hat auch drei Plätze – einen klassischen mit obligatorischem Leuchtturm und Windmühle, einen Abenteuerkurs mit Totempfählen, die beim Spielen Wasser spucken, und einen kniffligen Kurs mit Piratenmotiven. Hier findet jedes Jahr die World Crazy Golf Championship und im September die British Open für Minigolf statt.

6. Lexington Ice & Rec Center, Kentucky, USA

Die Bahnen hier haben Bibelgeschichten zum Thema. Demnach muss man auf dem Kurs des Alten Testaments Hindernissen wie dem Baum der Erkenntnis ausweichen, die Himmelsleiter und den Berg Sinai besteigen, und "das härteste und höchste Loch im Vulkanstil, das ich je gesehen habe" (Evans), bespielen. Man folgt dann dem Stern ins Neue Testament und kann schließlich auf dem dritten Kurs ("Wunder") beobachten, wie sich Wasser in Wein verwandelt.

5. De Midgetgolftuinen, Lage Vuursche, Niederlande

Tief in einer malerischen, waldreichen Gegend finden sich drei sehr unterschiedliche Arten von Minigolfplätzen in einem Komplex: einer mit harter Oberfläche, einer mit Kiesoberfläche und ein Rasenplatz mit extrem langen Löchern. Man muss zum Beispiel durch hohle Baumstämme putten und erhält Bonuspunkte, wenn man den Ball durch "croquet hoops" (U-förmig gebogene Drahtbügel) schießt.

4. Bubbeljungle Golf in the Dark, Leiderdorp, Niederlande

Für den Fall, dass Minigolf allein nicht genügend Nervenkitzel bietet, ist dieser im Dunkeln leuchtende Indoor-Minigolfplatz auch eine interaktive Rätselgeschichte. Jemand hat eine berühmte Sängerin, Diva Laguna, entführt, und nun ist es die Aufgabe des Spielers, sie zu retten. Also Hinweise sammeln und dem Bösewicht beim letzten Loch den Ball ordentlich ins Gesicht ballern.

Championship Adventure Golf.

3. Championship Adventure Golf, New Brighton, Merseyside, UK

Der Clou bei diesem Minigolfplatz gleich über dem Mersey River bei Liverpool: Die Bahnen sind berühmten Golfplätzen nachempfunden. Wenn man sich also einmal wie ein Golfprofi fühlen möchte, sei man hier an der richtigen Stelle, findet Alan Evans.

2. Prishtina Golf, Çagllavicë, Kosovo

Der möglicherweise härteste Minigolfplatz der Welt, findet Evans. Die einzige Minigolfanlage im Kosovo, wenige Kilometer südlich der Hauptstadt, definiert den Begriff "Mini" neu. Auf einem öden Feld, umgeben von streunenden Hunden und verwachsenen Feldern, liegen 18 der längsten Minigolf-Löcher, die er je gespielt habe. Der Streckenrekord liegt bei 47. "Ich habe 90-mal geschlagen", berichtet Evans.

Ahlgrim Acres.

1. Ahlgrim Acres, Palatine, Illinois, USA

Die Nummer eins: Unter einem Beerdigungsinstitut in Chicago verbirgt sich ein außergewöhnlicher Minigolfplatz, auf dem Trauernde sich durch einen Sarg, eine sich bewegende Guillotine und ein Spukhaus vom Trauerfall ablenken können. Das klingt nach Spaß. (red, 11.8.2019)