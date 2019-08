Die meisten Pärchen sind nicht per se nervig. Doch manche eben leider doch. Dazu tragen neben öffentlichem Dauerschmusen und ebenso öffentlich ausgetragenen Differenzen auch die Namen bei, mit denen sie sich gegenseitig ansprechen. Denn oft genug ist das nicht der Name, den man bei der Geburt von den Eltern bekommen hat.

Sind Sie ein "Hasi"? Foto: Getty Images/iStockphoto/Voren1

Erschreckenderweise ist hier alles möglich und erlaubt. Das nicht umzubringende "Schatzi", die Klassiker "Hasi" oder "Mausi", das schnuckelige "Putzi" oder, ganz schlimm, "Mama" und "Papa". Andere Spitznamen sind dafür schon wieder so skurril oder aus einem Insiderwitz entstanden, dass man sie schön und liebenswert findet. Die Frage nach den schlimmsten Pärchenspitznamen wurde auch auf Twitter diskutiert – dabei wurde dieses Prachtexemplar präsentiert:

Wie ist das bei Ihnen?

Mit welchem schlimmen Namen wurden Sie von Ihrem (Ex-)Partner oder Ihrer (Ex-)Partnerin schon bedacht – und welchen hatten Sie umgekehrt für ihn oder sie? Was konnten Sie in Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis schon an Schrecklichkeiten belauschen? Und welche Spitznamen finden Sie eigentlich sehr lieb? Teilen Sie Ihr Best- und Worst-of im Forum! (aan, 16.8.2019)