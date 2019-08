In dieser Galerie: 2 Bilder Die radikalisierenden Inhalte der 14-Jährigen wurden zusammen mit ihrem Account aufgrund von Verletzungen gegen die Community-Richtlinien Youtubes von der Videoplattform entfernt.

"Soph" ist 14 Jahre alt und rechtsextrem. Auf Youtube hetzte sie mit rassistischen Videos gegen Muslime und baute sich mit der Verbreitung hasserfüllter Botschaften einen Kanal mit rund eine Million Followern auf. Ihr Account war bis zuletzt aktiv, doch aufgrund eines neuen Videos mit Anti-LGBTQ-Inhalten, das zu Gewalt an homosexuellen Personen aufrief, wurde ihr Account endgültig von der Videoplattform entfernt.

Follower sollen sie in "Manifesten" erwähnen

In einem zwölfminütigen Video mit dem Titel "Pride and Prejudice" hetzt die 14-Jährige gegen US-amerikanische Homosexuelle und wirft mit gewaltbereiten Drohungen um sich. Am Ende des Videos schreit ein Unbekannter "Stirb, stirb" zu einem imaginären, homosexuellen Mann, so ein Bericht von Buzzfeed News.



Außerdem fordert sie im Video ihre Anhänger dazu auf, sie in ihren "Manifesten" – ähnlich wie jene, die im anonymen Forum 8chan nach den Anschlägen in El Paso oder Christchurch geteilt wurden – zu erwähnen.

Kritik an Youtubes Hassreden-Policy

Bereits im Mai ist Youtube auf die radikalisierenden Inhalte der 14-Jährigen aus Ontario aufmerksam gemacht worden. Mit der Veröffentlichung des jüngsten Videos sperrte Youtube Sophs Account, da er, wie es in den Community-Richtlinien vorgesehen ist, zum dritten Mal innerhalb von 90 Tagen einen sogenannten Strike für die Verbreitung von Hassreden gesammelt hatte.

Soph, die laut "The Verge" Anfang des Jahres Morddrohungen an Youtubes CEO Susan Wojcicki getätigt hatte, schaffte es bislang, ihren Account aktiv zu halten. Youtube hatte vorerst nur temporäre Sperrungen und die Demonetisierung des Accounts vorgenommen.

Nachdem die Reihe von Hassvideos im Mai mediale Aufmerksamkeit erlangt hatte, wurden Youtubes Community-Richtlinien zu Hate Speech wochenlang kritisiert. Daraufhin kündigte das Unternehmen neue Regelungen an, die hasserfüllte Inhalte reduzieren sollten.

"Youtube Headquarters, ich komme"

Auf die Entfernung ihres Accounts reagierte die 14-jährige US-Amerikanerin mit einem Tweet, in dem sie selbst auf einem Bild mit einem Sturmgewehr zu sehen war. "Youtube Headquarters, ich komme", war als Bildunterschrift zu lesen, bevor sie den Tweet wieder entfernte. Besonders kontrovers ist dieses Posting, da in der Zentrale Youtubes erst letztes Jahr ein Terroranschlag durchgeführt wurde. "Gewehr-Tweet war natürlich ein Scherz", postete Soph im Anschluss.

Prompt nach dem Verlust ihres Youtube-Accounts wurde auch ihre Patreon-Seite – eine Plattform, auf der Künstler Spenden für exklusive Inhalte sammeln können – gesperrt. Ihre Videos sind weiterhin auf Bitchute verfügbar, einem auf Webtorrent-Filesharing basierenden Videohostingdienst. (hsu, 7.8.2019)