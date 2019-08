Der heimische Gangsterrapper reiht sich in die Riege Alkohol produzierender Stars und vermarktet ab sofort seinen eigenen "Karneval Vodka"

Justin Timberlake und George Clooney vermarkten sauteuren Tequila. Justin produziert 901 Silver Tequila, George Casamigos. David Beckham hat sich als Geldanlage für hochpreisigen Haig Club Whisky entschieden, Marilyn Manson ist dekadent und trinkt Absinth, Entschuldigung, Mansinthe. Jay Z bringt der Beyoncé edlen Champagner aus dem Hause Armand de Brignac zum Frühstück ans Bett.

Die AC/DCs, Gerard Depardieu oder Sting kübeln sich mit hauseigenem Wein nieder – und die HipHopper 50 Cent und P. Diddy kommen der Sache mit ebenfalls hochpreisigen Vodkas schon entschieden näher.

Sozusagen ein Damenkracherl

In Österreich können sich ältere Menschen zwar noch an ein Zillertaler Schürzenjäger Bier und an eine Hopfenkaltschale von Alkbottle erinnern. Dass unser aller liebster Gangsterrapper RAF Camora aber nun eigenen Vodka verkauft, ist neu.

Das gemeinsam mit seinem Kollegen Bonez MC verhökerte Zeug nennt sich "Karneval Vodka", was man sich als deutsches Synonym für "Faschingswässerchen" vorstellen muss. Ein halber Liter kostet stolze 18,95 Euro. Laut RAF Camora war die erste Tranche Montag abend nach nur vier Minuten online bei Amazon ausverkauft. Das hat sicher nichts damit zu tun, dass der Schnaps im Vergleich zu anderen gängigen Sorten nur 38 Prozent Alkohol und nicht 40 Prozent aufweist. Für einen Gangster ist der Karneval sozusagen ein Damenkracherl.

Werbung für den Karneval-Vodka auf Instagram.

Beworben wird der Vodka, der bald auch regulär in den heimischen Supermärkten stehen soll, mit einem Gratis-Download-Track und dem dazugehörigem Video Karneval. In dem werden laut Text Drogen genommen, Schwänze geblasen, es wird Nutten auf den Bauch gespritzt, mit dem Mercedes herumgekoffert und eben Vodka gesoffen, bis die Polizei kommt.

RAF Camora ist jetzt 35 Jahre alt. Hoffentlich wächst sich die Sache dann einmal in der Pubertät noch aus. (Christian Schachinger, 6. 8. 2019)