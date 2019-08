Während die Open Arms weiterhin auf See mit geretteten Menschen ausharrt, verbietet Malta zum ersten Mal einem Rettungsschiff die Einfahrt in seine Gewässer

Erst seit Sonntag ist das neue Schiff Ocean Viking der Hilfsorganisation SOS Mediterranee und Ärzte ohne Grenzen im Mittelmeer unterwegs. Foto: APA / AFP / CLEMENT MAHOUDEAU

Malta hat dem Migrantenrettungsschiff Ocean Viking nach Angaben der Besatzung einen Tankstopp in seinen Hoheitsgewässern verboten. Die Regierung in Valletta habe am Mittwoch ihre Zustimmung kurzfristig und ohne Angabe von Gründen zurückgezogen, sagte Einsatzleiter Nicolas Romaniuk der Nachrichtenagentur AFP.

Es ist das erste Mal, dass Malta einem Hilfsschiff die Einfahrt in seine Hoheitsgewässer untersagt. Das Schiff der Hilfsorganisationen SOS Méditerranée und Ärzte ohne Grenzen war am Sonntag in Marseille in See gestochen. Die Ocean Viking habe noch genug Treibstoff für zehn bis zwölf Tage an Bord, sagte Romaniuk. Das Schiff setzte daher seine Fahrt ins Einsatzgebiet vor der libyschen Küste fort.

Die beiden Organisationen hatten Ende 2018 nach drei Jahren ihre gemeinsamen Rettungsaktivitäten mit dem Schiff Aquarius auf politischen Druck Italiens hin eingestellt. Mit der Aquarius retteten sie nach eigenen Angaben zwischen 2016 und 2018 rund 30.000 Menschen im Mittelmeer vor dem Ertrinken.

Hilfsappell an EU

Etwa zeitgleich hat die spanische Organisation Proactiva Open Arms einen dramatischen Appell an die EU gerichtet. Die Open Arms habe seit mittlerweile sechs Tagen 121 gerettete Menschen an Bord und immer noch keine Erlaubnis erhalten, in einen europäischen Hafen einzulaufen, erklärte die Hilfsorganisation am Mittwoch.

Die EU-Staaten hätten damit "die Würde derjenigen an Bord nicht anerkannt". Malta habe den Migranten das Recht verweigert, an Land zu gehen, "und Italien antwortet nicht", kritisierte Proactiva Open Arms. "Wir verstehen dieses Europa nicht, mit seinen feigen Staaten, seiner leeren Politik ... Helft uns."

In Warteposition

Die spanische Organisation hatte die 121 Menschen vergangene Woche vor der Küste Libyens von zwei Booten gerettet. Derzeit liegt die Open Arms in internationalen Gewässern südwestlich von Malta und östlich der italienischen Insel Lampedusa.

Italiens rechtsextremer Innenminister Matteo Salvini hat der Open Arms verboten, in italienische Gewässer zu fahren. Er drohte damit, das Schiff zu beschlagnahmen.

Am Montag hatte das italienische Parlament ein Sicherheitsdekret gebilligt, das unter anderem eine Konfiszierung von Rettungsschiffen von Hilfsorganisationen ermöglicht und Geldstrafen von bis zu einer Million Euro für deren Kapitäne vorsieht. Das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) und die Menschenrechtsorganisation Amnesty International übten scharfe Kritik an dem Vorhaben, auch das deutsche Außenministerium nannte die Pläne am Mittwoch nicht "wünschenswert oder unterstützenswert".

In der EU gibt es seit Monaten Streit über den Umgang mit geretteten Bootsflüchtlingen. Die Migranten müssen immer wieder tage- oder wochenlang auf den Hilfsschiffen ausharren, bis ihre Verteilung ausgehandelt ist. (APA, 8.8.2019)