Da geht noch was in Sachen Türkisierung der neuen Volkspartei: Tracht passt schon mal für den Neustifter Kirtag, aber die Wiener ÖVP möchte für ihren Parteichef Sebastian Kurz (im Bild mit der damals als Nachhaltigkeitsministerin amtierenden Elisabeth Köstinger beim Erntedankfest der österreichischen Jungbauernschaft im Herbst 2018) türkis "gepimpte" Lederhosen und Dirndln sehen. Foto: APA/Punz

Das zentrale Wahlkampfnarrativ der ÖVP – hier in der Facebook-Variante zitiert – lautet: "Alle gegen Kurz. Deshalb bekennen wir gemeinsam Farbe – für Sebastian ..." Der türkise Wien-Ableger nimmt das buchstäblich und will für den zumindest in der Bundeshauptstadt berühmten Neustifter Kirtag am 16. August besonders gerüstet sein. Man wolle dort nicht nur "zahlreich", sondern auch "in Türkis auftreten", wie die Freunde der Bewegung hinter Sebastian Kurz informiert wurden. Zu diesem Behufe gibt es Hilfe aus und der Wiener Parteizentrale höchstselbst. Unter "Pimp up your Tracht – in Türkis" wird dort für sechs Stunden quasi eine Pop-up-Nähstube eingerichtet, in der Trachtenspezialistin Nina Kainz und ÖVP-Nationalrätin Maria Smodics-Neumann, eine selbstständige Schneidermeisterin, "türkise Highlights" auf Lederhosen und Dirndl fachgerecht applizieren. Falls Kurz-Fans keine türkisen Pimp-Accessoires haben sollten – keine Sorge: "Aufputz ist vorhanden."

Die Online-Enzyklopädie Wikipedia weiß zum Ausdruck "Pimp" Folgendes: "Der Pimp nutzt seine finanzielle Unabhängigkeit zur egozentrischen Stilisierung seiner Person in Kleidung, Manieren und Freizeitvergnügungen und verfolgt eine Ästhetisierung sämtlicher Lebensbereiche."

Unter Ästhetisierung einer an sich banalen Betätigung fällt wohl auch eine andere Aktion der türkisen "Community". Schon morgen, Samstag, rennt das "Team Wir-für-Kurz" dergestalt im Zickzack durch die Wiener Innenstadt, dass die Strecke aus der Luft (etwas verwackelt) das Wort "Kurz" ergibt.

Dass der türkise Lauftross via Runtastic getrackt wird, kommt nicht von ungefähr. Gründer Florian Gschwandtner war Sebastian Kurz und der neuen Volkspartei bei der Formulierung des türkis-blauen Regierungsprogramms als Experte mit sachdienlichen Hinweisen für das Themenfeld "Diitalisierung und Innovation" behilflich. (Lisa Nimmervoll, 9.8.2019)