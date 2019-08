Foto: Getty Images/iStockphoto/daniloforcellini

Hawaii, Australien, Thailand, Zypern – die weltbesten Strände auf Instagram verteilen sich über den gesamten Globus. So kommt der Waikiki Beach (Honolulu) beispielsweise auf über 730.000 Beiträge. Doch es gibt sie noch, jene Strände, die noch nicht von irgendwelchen Influencern entdeckt wurden und die trotzdem traumhaft sind.

La Plage de Maui, Tahiti

La Plage de Maui überzeugt durch seinen weißen Sand. Das ist schon deshalb bemerkenswert, weil die Strände dort meist schwarz sind.

La Plage de Maui

Das Beste: Auf Instagram finden sich unter dem Hashtag #laplagedemaui gerade einmal 38 Beiträge.

Bouna Beach, Annaba, Algerien

Der Bouna Beach an der Nordküste von Algerien bietet seinen Besuchern eine kinder- und familienfreundliche Atmosphäre – ganz ohne Instagram & Co.

Bouna Beach

Neben einem Entspannungsangebot zwischen Sonnenliegen und -schirmen haben Urlauber hier auch die Möglichkeit, Boote zu mieten und die Ruhe auf dem Meer zu genießen.

Coco Beach, Dar es Salaam, Tansania

Coco Beach

Tansania bietet einen besonders schönen Strand am Indischen Ozean. Obwohl der Coco Beach in Daressalam mit seinem weißen Pudersand vor allem an sonnigen Wochenendtagen Touristen und Einheimische anzieht, müssen sich Urlauber keine Sorgen wegen übereifriger Smartphone-Junkies machen: Unter dem Hashtag #cocobeachdaressalaam finden sich gerade einmal 22 Instagram-Beiträge.

Al Hoceima Beach, Marokko

Anders als andere Städte in Marokko zieht Al Hoceima seine Besucher nicht mit historisch-künstlerischen Bauwerken in den Bann, sondern mit seinem Traumstrand inklusive Hafenanlage.

Al Hoceima Beach

Direkt an der Mittelmeerküste gelegen, eignet sich der Al Hoceima Beach zum Baden und Entspannen – und zwar ungestört. Den perfekten Kontrast zum weichen Sand und dem hellblauen Meer bietet der raue Felsen, der den Strand abgrenzt.

Laguito Beach, Cartagena, Kolumbien

Ein Strand in Stadtnähe, der nicht überlaufen ist: Der Laguito Beach in Cartagena bietet Strandatmosphäre, während im Hintergrund die Wolkenkratzer in den Himmel ragen.

Laguito Beach

Die Küstenstadt in Kolumbien erinnert mit ihrer Strandpromenade beinahe an Metropolen wie Rio de Janeiro und Barcelona, ist aber bei weitem nicht so stark besucht. Auch ist der Laguito Beach mit gerade einmal 19 Instagram-Beiträgen nicht von Influencern belagert – anders als beispielsweise die Copacabana in Rio.

Coral Bay, Pangkor, Malaysia

Coral Bay

Auch wenn man hier kaum auf Instagrammer trifft, ganz so einsam ist es an der Coral Bay nicht immer: Manchmal leisten Äffchen, Tukane und Krabben den Strandbesuchern Gesellschaft.

Barnes Bay, Anguilla

Barnes Bay

Barnes Bay liegt westlich auf der Insel Anguilla und punktet neben dem feinen Sand und dem hellblauen Meer vor allem mit Ruhe. Neben dem Rauschen der Wellen und dem Lachen der Vögel hören Besucher hier garantiert nur die eigenen Gedanken.

Playa de Punta Cana, Dominikanische Republik

Playa de Punta Cana

Hier treffen Karibisches Meer und Atlantik aufeinander. Am weitläufigen Strand Playa de Punta Cana kann man den Wellen lauschen und sich vor Influencern sicher fühlen.

Crucicchia Beach, Sizilien, Italien

Crucicchia Beach

Der Crucicchia Beach nahe Palermo gilt jedoch zumindest noch auf Instagram als absoluter Geheimtipp: Gerade einmal 16 Fotos sind mit dem Hashtag #crucicchiabeach verlinkt.

Beach Yagrinskiy, Sewerodwinsk, Russland

Der Beach Yagrinskiy in Sewerodwinsk ist im Norden Russlands in einer Bucht vor dem Weißen Meer gelegen.

Beach Yagrinskiy

Die Temperaturen laden dort zwar nicht zum Baden ein, aber ein Strandspaziergang ist hier allemal drin. Das ist allerdings wenig instrammable: Elf Einträge gibt es unter dem Hashtag #beachyagrinskiy. (red, x.8.2019)