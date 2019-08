Pro

von Franziska Zoidl

Urlaubsgrüße aus Caorle, Santorin, New York, Bad Aussee. Geschliffene Worte in geschwungener Schrift oder nur das Nötigste, schnell hingekritzelt. Ja, sogar Ansichtskarten, auf deren Rückseite statt eines Texts eine Zeichnung angefertigt wurde, haben mich in den letzten 30 Jahren erreicht.

Warum ich das weiß? Ich habe sie alle in einer Schuhschachtel bei mir zu Hause aufbewahrt. Manchmal öffne ich die Schachtel, erinnere mich an Menschen, die aus meinem Leben verschwunden sind, denke an Orte, die ich gerne sehen würde, und lache über kitschige – und mittlerweile vergilbte – Sonnenuntergänge, die ich schon aus der ganzen Welt bekommen habe.

Sich im Urlaub kurz Zeit zu nehmen, um jenen eine Ansichtskarte zu schreiben, die sich selbst die Mühe gemacht haben, ist das Mindeste, was man tun kann. Meine Ansichtskarten sind persönlich und individuell, fade Infos zu Essen und Wetter fehlen genauso wie Sonnenuntergänge. Vielleicht werde ich ja auch in 30 Jahren noch gelesen.