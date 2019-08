Wer beim Schwimmtraining eine ordentliche Wende hinlegen will, ohne dabei unfreiwillig die Nebenhöhlen zu spülen, verwendet Nasenklammern. Wir haben die Zwicker angelegt

Praktischer Wurm

Foto: Lukas Friesenbichler

Die Farbe ist vielleicht nicht jedermanns Sache. Wie ein Wurm sieht dieser Testkandidat aus. Das Ding in das Etui zu bekommen ist wegen des Kopfbands nicht so einfach. Im Schwimmbecken erweist das Band jedoch gute Dienste. So geht die Klammer keinesfalls verloren. Dank der weichen Silikonauflagen sitzt die Klammer angenehm auf der Nase und dichtet gut ab.

Arena Noseclip mit Kopfband, 9,00 Euro, Schwimmsport Steiner, Hütteldorfer Straße 27, 1150 Wien

5 von 6 Punkten

Feste Transparenz

Foto: Lukas Friesenbichler

Das Design in Blau und Transparent ist ansprechend, aber unpraktisch, sollte man die Klammer im Pool verlieren. Der vergleichsweise dicke Kunststoff wirkt robust, ist aber flexibel genug, um die Klammer anzulegen. Die abnehmbaren Nasenflügelauflagen sind besonders weich, die Klammer sitzt relativ fest. Sie dichtet gut ab, ein Etui gibt's auch dazu.

Zoggs Noseclip, 9,00 Euro, Schwimmsport Steiner, Hütteldorfer Straße 27, 1150 Wien

4 von 6 Punkten

Simpler Komfort

Foto: Lukas Friesenbichler

In sportlich-dezentem Design kommt diese Nasenklammer daher, doch wirkt die Verarbeitung des Kunststoffs etwas schlampig. Das Material ist flexibel, man kann die Klammer problemlos anlegen. Die dünnen Auflagen fühlen sich angenehm auf der Nase an. Die Klammer sitzt nicht zu locker und nicht zu fest. Sie dichtet optimal ab, und auch hier bekommt man ein Etui dazu.

Arena Noseclip, 6,90 Euro, XXLSports, www.xxlsports.at

5 von 6 Punkten

Harter Draht

Foto: Lukas Friesenbichler

Ein Draht zurechtgebogen, die Enden in Latex getaucht, und fertig ist die Nasenklammer! Doch leider sieht das Ergebnis nicht besonders hochwertig aus. Das Latex umschließt den Draht ungleichmäßig dick, franst am oberen Ende aus und reibt an der Haut. Der Draht ist vergleichsweise breit gebogen und steif. Somit eignet sich diese Klammer (inkl. Etui) nicht für schmalere Nasenformen.

Aqua Sphere Nose Clip, 6,99 Euro, Hervis, www.hervis.at

1 von 6 Punkten

(Michael Steingruber, RONDO, 19.8.2019)