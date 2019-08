Die US-Flagge weht über chinesischen Containern, die im Hafen von Long Beach in Los Angeles County entladen wurden. Foto: APA/AFP/MARK RALSTON

Washington – Die US-Regierung wird die Einführung der jüngst angekündigten Strafzölle auf Importe aus China für einige Produktgruppen verschieben. Der ursprünglich für September geplante Zollsatz in Höhe von 10 Prozent soll für Mobiltelefone, Laptops, Monitore, bestimmtes Spielzeug und manche Schuhe und Kleidungsstücke erst ab 15. Dezember gelten.

Damit schwächen die USA die geplanten Zölle auf chinesische Importe im Wert von 300 Milliarden Dollar vorerst einmal ab. Vor allem das Weihnachtsgeschäft in den USA wird wohl noch kaum von den Zöllen betroffen sein. Im Juni klagten Hunderte von US-Unternehmen, dass die Strafzölle ihrem Geschäft schaden würden. Bereits bestehende Importzölle in Höhe von 25 Prozent bleiben davon unberührt.

Das für Handelsfragen zuständige "Office of the U.S. Trade Representative" teilte am Dienstag mit, dass zudem einige Produkte aufgrund von Gesundheit, nationaler Sicherheit und anderen Faktoren vollständig von den Zöllen ausgeschlossen werden. Es wurde allerdings nicht angegeben, welche Waren von den Listen entfernt werden sollen. Die Behörde wolle später am Dienstag genauere Angaben zu der geplanten Verzögerung machen.

Handelsgespräche bislang ohne Durchbruch



US-Präsident Donald Trump hatte die Strafzölle von 10 Prozent auf Importe um Wert von rund 300 Mrd. Dollar (268 Mrd. Euro) Anfang August angekündigt. Zuvor waren Handelsgespräche mit China ohne klares Ergebnis zu Ende gegangen. Die bereits bestehenden Strafzölle von 25 Prozent auf Importe im Wert von rund 250 Mrd. Dollar bleiben davon unberührt. Mit der Einführung der neuen Strafzölle sollten fast alle Importe aus China erfasst werden.

Die USA und China wollten bisher im September erneut Gespräche zu einem Handelsabkommen führen. Das chinesische Handelsministerium teilte nun auf seiner Internetseite mit, der chinesische Vizepremierminister Liu He habe an diesem Dienstag mit dem US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer und Finanzminister Steven Mnuchin telefoniert. Demnach wollen China und die USA bereits in zwei Wochen telefonische Handelsgespräche führen.

Die vorige Gesprächsrunde der beiden Staaten im Juli war ohne konkretes Ergebnis zu Ende gegangen. Trumps Regierung verhängte daraufhin die neuen Strafzölle.

Erleichterung an der Börse

Die Bewegung im Zollstreit zwischen den USA und China macht Anlegern Mut. Dax und EuroStoxx50 überwanden ihre anfängliche schwäche und legten bis zum Dienstagnachmittag bis zu 0,8 Prozent zu. Der US-Standardwerteindex Dow Jones gewann sogar 1,5 Prozent. Auch mit der chinesischen Währung deckten sich Anleger wieder ein. Im Gegenzug fiel der Dollar binnen Minuten auf 7,0472 von 7,0681 Yuan.(red, APA, 13.8.2019)