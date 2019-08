Huawei präsentierte EMUI10. Foto: APA/AFP/FRED DUFOUR

Huawei hat auf der Huawei Developers Conference (HDC) EMUI10 präsentiert. Die Benutzeroberfläche für Android soll am 8. September in einer Beta-Version mit der Huawei Mate P30-Serie und anderen Modellen intern getestet werden. EMUI 10 soll dann für die nächste Generation der Mate-Serie zur Verfügung stehen.

Besserer Dunkelmodus

EMUI 10 soll unter anderem einen verbesserten Dunkelmodus bringen, heißt es in einer Pressemitteilung. Es wurde am Farbkontrast zwischen Texten und dunklen Hintergründen beziehungsweise auch an der Farbe von Texten und Systemsymbolen gearbeitet.

Einfachere Videotelefonie

Zusätzlich können Videonanrufe noch unabhängiger entgegengenommen werden, etwa über Fernseher oder Drohnen, und mehrere Geräte miteinander verbunden werden. Huawei möchte damit dem wachsenden Drang der Nutzer nachkommen, eine Vielzahl von Smart-Geräten zu verwenden.

Für diese reibungslose Erfahrung wurden zunächst die Hardwarefähigkeiten der einzelnen Geräte virtualisiert. Was ein Gerät leisten kann (z.B. in Bezug auf Display, Kamera, Mikrofon oder Lautsprecher) basiert also nicht auf dem Gerät selbst, sondern auf einem gemeinsamen Ressourcenpool. Auf diese Weise kann jedes Gerät die benötigten Funktionen aus dem Ressourcenpool nutzen oder ihre Fähigkeiten mit anderen Geräten teilen. So wird für Nutzer und Anwendungen die Interkonnektivität verschiedener Geräte ermöglicht.

Nur vom Nutzer authentifizierte Geräte können mit anderen Geräten verbunden werden. Außerdem ist die Kommunikation zwischen den Geräten durchgängig verschlüsselt, um die Sicherheit der Datenübertragung zu gewährleisten.

Mehr als 500 Millionen tägliche Nutzer

Laut eigenen Statistiken verzeichnet EMUI mehr als 500 Millionen tägliche Nutzer in 216 Ländern. Es unterstützt 77 Sprachen. Huawei geht davon aus, dass rund 150 Millionen Nutzer ihr Smartphone auf EMUI10 aktualisieren werden. (red, 13.8.2019)