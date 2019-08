FÜR

Will man eine Lanze für Musikfestivals brechen, muss man eigentlich bei den Affen anfangen. Nicht weil manch einem heutigen Homo sapiens sapiens bei Großveranstaltungen dieser Art oft danach ist, in Gestalt, Wort und Tat an frühere Ausformungen der Primatengattung anzuknüpfen (Homo erectus hat immer Saison!); sondern weil Musik seit Urzeiten im Grunde einen einzigen wichtigen Zweck verfolgt: Gemeinschaftsbildung.

Es war der Drang, sich mit anderen auf die eine oder vielmehr andere Art (LSD!) zu verbinden, weswegen vor 50 Jahren eine halbe Million Menschen ins US-amerikanische Bethel zogen, um mit Woodstock die Mutter aller Großfestivals in die Welt zu setzen. Und es ist derselbe Drang, der dieses Wochenende tausende junge Leute nach St. Pölten treibt, um das traditionelle Frequency-Festival zu begehen. Musik, das ist seit 50 Jahren gleich, ist da Beiwerk. Schon in Woodstock war die gesamte erste Riege der Popmusik ferngeblieben: Beatles, Rolling Stones, Bob Dylan, The Doors, Led Zeppelin – alle nicht dabei. Es schlug die Stunde der Janis Joplin, zum Beispiel.

Das heuer gleichfalls durch prominente Leerstellen glänzende Frequency wird, zum Beispiel, die 17-jährige Billie Eilish retten – sie ist, wenn man böse sein will, der einzige jener 104 Acts, der wegen seiner Musik interessiert. Dass das Festival dennoch so schnell ausverkauft gewesen sein soll wie nie zuvor, zeigt, dass die Zukunft des Konzertgroßformats trotz boomender Kleinfestivals nach dem Motto "Small is beautiful" gesichert sein dürfte. Die zügellose Kommerzialisierung seit den Tagen in Bethel hat, abgesehen von glühenden Kreditkarten der Mamas und Papas, auch Annehmlichkeiten gebracht:

Bei einem unguten Rausch ist nicht mehr auf Hippie-Zaubersprüche, sondern auf feine Infusionen der Schamanen vom Roten Kreuz Verlass; Nahrung gibt es bio-vegan; Brauseköpfe und WC-Spülung funktionieren besser als zu Hause; die Security stellen nicht wie 1969 beim Festival von Altamont messerstechende Hells Angels auf Speed, sondern geschultes Personal mit Doppeldoktor in Konfliktmanagement; Camping ist für gutes Geld auch als Glamping zu haben, gerne Green und als Women only: Meterhohe Scherengitter schützen dann vor Testosterondeppen mit undichten Stellen im Kopf- oder Schambereich. Beim Müll war Woodstock übrigens auch ein Dreck. Die Generation Greta gelobt Besserung. (Stefan Weiss, 15.8.2019)