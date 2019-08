Ermittlungen zu Zusammenhang von Ibiza-Video und ÖVP-Schredder-Affäre.

ÖVP-Nähe? Ermittler streiten sich um Auswertung von Straches Handy.

Acht Bundeswahlvorschläge mit 1.476 Kandidaten für Nationalratswahl genehmigt.

[International] Gericht kippt Salvinis Landeverbot für Rettungsschiff Open Arms.

[Wissenschaft] Klischee widerlegt: Frauen sind keine besseren Multitasker als Männer.

[Sport] Sieg im Elferschießen gegen Chelsea: Liverpool holt Supercup.

[Karriere] Was Volksschullehrerinnen und Volksschullehrer verdienen.

[Wetter] In der Osthälfte beginnt der Tag sehr sonnig, in der Westhälfte ziehen bereits erste Wolken auf. Am Nachmittag müssen von Tirol bis Oberösterreich und teils auch in Kärnten ein paar Regenschauer eingeplant werden. Bis zu 24 Grad.

[Zum Tag] Am 15. August 1806 wurde der Grundstein für den Pariser Arc de Triomphe gelegt.