Nicht nur in Wien, auch in den Bundesländern ist was los. Frequency bleibt nicht die einzige Option

Das Elektronikduo Austrian Apparel ist dieses Wochenende beim Rostfest in Eisenerz zugange. Foto: Thomas Unterberger

Ganzes Wochenende

Wer das ganze Wochenende mit Party verbringen will, und das, möglichst ohne den Ort zu wechseln, hat folgende Optionen: In Wien steht das Werk Sommerfest an. Am Freitag zum Beispiel mit der niederösterreichischen House-Granate Steve Hope. Gratis feiern geht mit Austropop und Artverwandtem beim Hafen Open Air beim Alberner Hafen, während auf der Donauinsel noch immer die Afrika Tage im Gange sind.

St. Pölten wird vom Frequency heimgesucht, während im steirischen Großsteinbach das Heartculture-Festival dazu einlädt, mit der Natur eins zu werden oder so. Zweckdienliche Musik für den Reigentanz ums Feuer gibt es selbstredend auch.

In der Steiermark findet übrigens auch das beste Festival des Wochenendes – subjektiv natürlich – statt: das Rostfest in Eisenerz. Es überzeugt mit seinem liebevollen Booking quer durch die Genres; Kunst und sogar Sport kommen daneben auch nicht zu kurz. Die auditiven Freuden werden zum Beispiel von Wunderwuzzi Ankathie Koi, Post-Punker Gran Bankrott oder dem Elektronikduo Austrian Apparel geliefert, DJs en masse kann man natürlich auch haben.

Freitag, 16.8.

Neben Björk hat Island auch noch die massenkompatiblen Elektroniker GusGus ausgespuckt. Deren angeblich spektakuläres Liveset kann man sich schon einmal anschauen, heute zum Beispiel in der Grellen Forelle. Ab 18.00 gibt es bei Selecta’s Choice im Fluc jamaikanisches Barbecue; währenddessen und danach die passende Musik. Den Volksgarten Pavillon bespielt heute das All Black Female Kollektiv Bad & Boujee mit wie immer fein ausgewählter Musik aus dem erweiterten Hip-Hop-Feld.

Samstag, 17.8.

Am Samstag übernimmt im Volksgarten Pavillon die Vergangenheit. Den 50ern/60ern wird mit Musik und den passenden Outfits bei der Reihe Swell Time gehuldigt. In der Pratersauna ist der Katermukke-Label-Chef Dirty Doering zu House. Sieben Minuten von der U3-Station Schlachthausgasse findet um das Mobile Stadtlabor in der Begegnungszone OPEN-Marx eine Auflegerei namens Betondschungel statt. (Amira Ben Saoud, 16.8.2019)