DIE VORWÜRFE:

Zur Causa Ibiza-Video:

Verbrechen der Untreue: Zuwendungen von nicht als solche deklarierten Parteispenden in Höhe von 0,5 biszwei Millionen Euro an gemeinnützige Vereine vor dem 15. Oktober 2017, (möglicherweise) ohne dafür konkrete Gegenleistungen zu erhalten.

Finanzvergehen der Abgabenhinterziehung: Verkürzung der Körperschafts- und Einkommensteuer für 2017 durch Absetzung tatsächlich nicht absetzbarer Parteispenden.

Beitrag zur Untreue: Abwicklung von Spenden über bereits bekannte bzw. noch zu ermittelnde gemeinnützige Vereine (Schaden über 300.000 Euro).

Vorteilsannahme zur Beeinflussung bzw. verbotene Intervention: Forderung einer Spende in Höhe von 0,5 bis zwei Millionen Euro an einen gemeinnützigen Verein am 24. Juli 2017 für die Erteilung diverser öffentlicher Bauaufträge, auf die nach den Wahlen als Amtsträger Einfluss genommen werden.

Beitrag zur Vorteilsannahme zur Beeinflussung bzw. verbotene Intervention: Übersetzung der in Punkt vier formulierten Forderung in die russische Sprache.

Bestechlichkeit, Vorteilsannahme bzw. Bestechung: Prüfung der im Ibiza-Video dokumentierten Aussagen unter dem Gesichtspunkt allfälliger Strafbarkeit wegen Bestechlichkeit, Vorteilsannahme bzw. Bestechung.

Beitrag zur Untreue: Aufforderung an unbekannte Unternehmer, für einen einer politischen Partei nahestehenden Verein zu spenden.

Vorwurf der Gründung einer staatsfeindlichen Verbindung

Beleidigungen / üble Nachrede: Anzeige wegen möglicherweise in den unveröffentlichten Teilen des Ibiza-Videos enthaltener diesbezüglicher Aussagen.

Weiters: u. a. Missbrauch von Tonaufnahme- und Abhörgeräten, Fälschung besonders geschützter Urkunden (Reisepass des Lockvogels), versuchte Erpressung Straches durch das Ibiza-Video, Suchtgifthandel (Überlassung von Kokain), schwerer Betrug.

Zur Schredder-Affäre im Kanzleramt:

Schwerer Betrug, Sachbeschädigung und Datenbeschädigung: Ermittelt wird gegen einen ehemaligen Mitarbeiter im Bundeskanzleramt (BKA), der fünf Festplatten des BKA vernichten ließ.

