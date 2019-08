Immer wieder dürfen Menschen, die auf medizinische Hilfe angewiesen sind, das Rettungsschiff Open Arms verlassen. Foto: AP/Francisco Gentico

Rom – Zwar haben sich mehrere EU-Staaten darauf geeinigt, die geflüchteten Migranten des Rettungsschiffs Open Arms aufzunehmen. Dennoch geht das Warten auf hoher See vorerst weiter. Am Donnerstagabend und in der Nacht auf Freitag durften insgesamt 13 Menschen das Schiff verlassen und auf der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa an Land gehen.

Bei den neun Geflüchteten, die bereits am Donnerstagabend von Bord gingen, handelte es sich um sechs Frauen und drei Männer aus Eritrea und Somalia. Der spanischen NGO Proactiva Open Arms zufolge brauchten alle dringend ärztliche Hilfe. Fünf hätten mit psychischen Problemen zu kämpfen. Auch jene vier, die in der Nacht das Schiff verlassen konnten, seien auf ärztliche Hilfe angewiesen gewesen.

"Alle Personen an Bord müssen dringend evakuiert werden. Die Menschlichkeit erfordert dies", schrieb Proactiva Open Arms. Der Rest der mehr als 130 Migranten darf allerdings immer noch nicht an Land gehen. Die Menschen sind zum Teil seit zwei Wochen an Bord des Schiffs.

Es ist die fünfte Not-Evakuierung binnen 14 Tagen", twitterte Proactiva Open Arms. "Worauf warten sie, um allen Menschen zu erlauben, das Schiff zu verlassen – dass die medizinische Notlage unerträglich wird? Was für eine Grausamkeit."

Sechs EU-Staaten nehmen Geflüchtete auf

Sechs EU-Staaten sind nach Angaben der italienischen Regierung bereit, die Migranten von Bord des Rettungsschiffs Open Arms aufzunehmen. Deutschland, Frankreich, Rumänien, Portugal, Spanien und Luxemburg hätten sich bereit erklärt, einige der auf dem Schiff ausharrenden Menschen aufzunehmen, gab Ministerpräsident Giuseppe Conte am Donnerstag bekannt.

Noch am Donnerstagmittag beklagten Ärzte des italienischen Malteserordens, die an Bord der Open Arms gegangen sind, die schlechten hygienischen Zustände an Bord. Mehrere Migranten würden wegen schlecht behandelten Wunden Infektionen vorweisen, berichteten die Ärzte laut italienischen Medienangaben.

Merkel fordert staatlich organisierte Seenotrettung

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel plädiert für eine Wiederaufnahme der staatlich organisierten Seenotrettung im Mittelmeer. "Sicherlich wäre es gut, wir hätten auch heute wieder eine Mission Sophia und staatliche Schiffe, die retten würden", sagte Merkel am Donnerstagabend.

Im Rahmen des Seenotrettungseinsatzes Sophia waren seit 2015 zehntausende Migranten aus dem Mittelmeer gerettet worden. Vor einigen Monaten wurde der Einsatz eingestellt, dem Italien heftigen Widerstand entgegenbrachte. Deutschland hatte sich für eine Fortsetzung der Seenotrettung starkgemacht.

Italiens Regierung streitet

Im Tauziehen um die Landung der Migranten warnt Italiens rechte Regierungspartei Lega vor einer "Strategie", um Italien zu zwingen, seine Häfen wieder zu öffnen. "Wir werden mit allen erdenklichen Mitteln eine neue Migranteninvasion verhindern", twitterte Innenminister und Lega-Chef Matteo Salvini.

Salvini ist bei seinem harten Kurs zunehmend mit Widerstand konfrontiert. Der parteilose Ministerpräsident Giuseppe Conte warf ihm am Donnerstag Illoyalität vor. Salvini sei besessen davon, Einwanderung zu unterbinden, schrieb Conte in einem offenen Brief. Er selbst habe sechs EU-Staaten überzeugt, die Migranten an Bord des Rettungsschiffs aufzunehmen, schrieb Conte.

Verteidigungsministerin Elisabetta Trenta (Fünf-Sterne-Bewegung) hatte sich zuvor geweigert, eine Anordnung Salvinis gegenzuzeichnen, mit der dieser das Einlaufen der Open Arms in den Hafen von Lampedusa verhindern wollte. Sie habe ihre Entscheidung auf der Basis "solider rechtlicher Gründe" getroffen und dabei auf ihr Gewissen gehört, erklärte die Ministerin. Auch der ebenfalls zur Fünf-Sterne-Bewegung gehörende Verkehrsminister Danilo Toninelli, der für die Häfen zuständig ist, weigerte sich, Salvinis Anordnung gegenzuzeichnen.

Gericht erlaubt Einfahrt in italienische Gewässer

Zeitweise hatten die Seenotretter von Open Arms 160 Migranten an Bord, einige von ihnen wurden unter anderem aus gesundheitlichen Gründen schon frühzeitig nach Malta und Italien gebracht. Salvini hatte dem Schiff die Einfahrt in die Territorialgewässer des Landes verboten. Nach Angaben von Open-Arms-Gründer Oscar Camps hatte die Organisation dagegen beim Verwaltungsgericht Einspruch eingelegt, das daraufhin die Einfahrt in die Gewässer genehmigte. (red, APA, 16.8.2019)