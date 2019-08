Österreich: Tirol Camp in Fieberbrunn

Der luxuriöse Campingplatz inmitten der Kitzbüheler Alpen heißt Hundehalter herzlich willkommen. Die großzügigen Stellplätze bieten nicht nur ausreichend Platz für Fahrzeug und Campingzubehör, auch Hunde haben rund um das Wohnmobil Auslauf, ohne anderen Campern dabei zu nahe zu kommen. Ein besonderes Highlight: Tirol Camp schenkt seinen tierischen Gästen ein Begrüßungspaket aus Hundekuchen, einem Beißspielzeug und einem "Sackerl fürs Gackerl". Hundehalter sollten sich jedoch über die Leinenpflicht informieren. Eine große Freilaufzone für Hunde befindet sich übrigens in der Gemeinde St. Ullrich am Pillersee.

Camping Navis Novalja

Kroatien: Camping Navis Novalja, Insel Pag

Das im Norden der Insel Pag gelegene Autocamp Navis Novalja bietet laut Pin Camp, der Camping-Plattform des deutschen Autofahrerclubs ADAC, perfekte Bedingungen für einen Badeurlaub. Der Campingplatz hat einen eigenen Strand und gilt als kinderfreundlich. Auch Hunde sind auf dem gepflegten Campingplatz gerne gesehene Gäste (Gebühr pro Nacht: drei Euro). Die 105 Stellplätze mit einer Größe von mindestens 100 Quadratmetern befinden sich auf einem gepflegten Wiesengrund direkt am Meer. Jede Parzelle ist mit einem Strom- und Wasseranschluss ausgestattet, außerdem gibt es kostenloses WLAN auf dem gesamten Campingplatz. Auch eine private Bootsanlegestelle ist vorhanden.

Italien: Camping Vidor in den Dolomiten

Auch hier sind Hunde seitens der Platzeigentümer gern gesehene Gäste. Für die Vierbeiner wurde sogar ein eigener Waschraum mit einer Wanne inklusive Ausstiegsrampe und Warmwasser angelegt. Während auf dem Platz selbst Leinenpflicht herrscht, dürfen Hunde auf den umliegenden Wiesen und Feldern frei herumlaufen. Je nach Saison kostet ein Hund zwischen vier Euro und 4,50 Euro pro Tag.

Vale Paraíso Natur Park

Portugal: Vale Paraíso Natur Park

Laut Camping.info gehört dieser zu den besten Campingplätzen des Landes – was vor allem (neben der großzügigen Ausstattung) an der Lage des weitläufigen Campingplatzes liegt: Denn er befindet sich im größten Pinien-Naturreservat Portugals. Es sind kaum zwei Kilometer bis zu menschenleeren Stränden oder zum bekannten Strand von Nazaré. Auch als gute Ausgangsbasis für Ausflüge in die Region und nach Lissabon bietet sich Vale Paraíso an. Hunde sind hier sowohl in der Haupt- als auch in der Nebensaison willkommen.

Camping La Sousta

Frankreich: Camping La Sousta

Im Süden Frankreichs, in direkter Lage zum bekannten Pont du Gard, liegt Camping La Sousta. Besonders aktive Hunde kommen hier auf ihre Kosten, denn der Platz bietet regelmäßige Agility-Kurse an, an denen Hund und Halter kostenlos teilnehmen können. Inmitten von Pinienwäldern und direkt am Fluss finden Hundehalter außerdem zahlreiche schattige Wege zum Gassigehen. Für Wohnmobile gibt es Stellplätze mit ausreichend Bäumen, sodass mitreisende Haustiere auch im Sommer einen schattigen Platz finden. Aufgrund der hohen Nachfrage sollten Interessierte unbedingt vorab reservieren.

Camping & Resort Sanguli Salou

Spanien: Camping & Resort Sanguli Salou

Eine gute Autostunde entfernt von Spaniens Metropole Barcelona liegt der exklusive Campingplatz Sanguli Salou. Im Rahmen der tierfreundlichen Politik der Anlage gibt es für Hunde verschiedene Einrichtungen. Dazu gehören ein eigener Hundebereich, eine Agility-Zone und sogar ein extra Hunde-Pool. Die Wohnmobil-Stellplätze sind in verschiedenen Größen für Camper mit Haustieren buchbar. Pro Hundehalter sind maximal drei Tiere erlaubt. Beim Check-in müssen Impfpass und die Chip-Bestätigung des Tieres vorgelegt werden.

Deutschland: Campingpark Buntspecht

Der tier- und familienfreundliche Platz liegt inmitten der märkischen Wälder am Ferchesarer See im Naturpark Westhavelland. Hunde sind auf dem Platz herzlich willkommen und können eine extra Hundedusche mit Waschpodest sowie einen speziellen Hundefön nutzen. Außerdem wurde für die Vierbeiner ein Hundeauslauf angelegt, in dem die Tiere Gassi gehen können. Im Sommer können Hundehalter und ihre tierische Begleitung die Hundebadestelle am See samt Liegewiese genießen. Auf den 100 bis 150 Quadratmeter großen Stellplätzen finden Hund und Herrchen oder Frauchen ebenfalls ausreichend Platz zum Entspannen. (red, 19.8.2019)