Damit darf bereits an sieben Stränden der Balearen nicht mehr geraucht werden

Strände ohne Rauch sind gesunde Strände: das Motto auf den Balearen. Foto: Getty Images/iStockphoto /Daleen Loest

Palma de Mallorca – Mallorca hat den Zigaretten im Sand den Kampf angesagt und erhält drei weitere rauchfreie Strände. Nachdem bereits im Juli die Bucht Cala Estància in Palma, die Cala Anguila in Manacor und der Strand Sant Joan in Alcúdia zu zigarettenfreien Zonen erklärt worden waren, folgten nun Cala Deià, Colònia de Sant Pere und Cala Millor (Gemeinde Sant Llorenç).

Auf der Nachbarinsel Menorca schloss sich der Strand Binissafúller der Initiative "Platges sense fum, platges saludables" ("Strände ohne Rauch sind gesunde Strände") an, teilte die Balearenregierung mit.

Umweltschutz im Vordergrund

Insgesamt sind Raucher damit nun an sieben Stränden der Balearen aufgefordert, das Rauchen zu unterlassen, berichtete die deutschsprachige "Mallorca Zeitung" am Freitag. Das Projekt wurde vom balearischen Gesundheitsministerium ins Leben gerufen.

Dabei gehe es nicht nur um die Gesundheit der Badegäste, sondern auch um den Umweltschutz, hieß es: Die unansehnlichen Zigarettenstummel im Sand sollen der Vergangenheit angehören. Bisher handelt es sich jedoch lediglich um eine Empfehlung: Badegäste, die das Verbot missachten, werden vorerst nicht bestraft. Die Behörden setzten vorerst auf das Verständnis der Raucher und Kontrolle durch andere Badegäste. (APA, dpa, 16.8.2019)