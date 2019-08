Matteo Salvini sei laut Luigi Di Maio "nicht mehr glaubwürdig". Wie es weitergeht, entscheidet sich in den kommenden Tagen

Matteo Salvini sei kein glaubwürdiger Partner mehr, so Fünf Sterne-Chef Luigi Di Maio am Sonntag. Foto: APA/AFP/ALBERTO PIZZOLI

Rom – Die Spitze der in Italien seit 14 Monaten regierenden Fünf Sterne-Bewegung hat sich am Sonntag gegen die Weiterführung einer Regierung mit der rechten Lega ausgesprochen. Lega-Chef und Innenminister Matteo Salvini sei kein glaubwürdiger Partner mehr, so Fünf Sterne-Chef Luigi Di Maio und mehrere Spitzenpolitiker der Partei.

Die Fünf Sterne-Bewegung, stärkste Einzelpartei im italienischen Parlament, werde nach wie vor den parteilosen Premier Giuseppe Conte unterstützen, gegen den die Lega am 9. August im Parlament einen Misstrauensantrag eingereicht hatte, verlautete es aus der Fünf Sterne-Bewegung, die am Sonntag mit Parteigründer Beppe Grillo tagte.

Übergangsregierung mit PD möglich

Conte wird am Dienstag dem Parlament über die Regierungskrise berichten. Nicht ausgeschlossen wird, dass er danach seinen Rücktritt einreichen wird, ohne sich dem Misstrauensvotum zu unterziehen. Auch könnte die Fünf Sterne-Bewegung eine Übergangsregierung mit den Sozialdemokraten (PD – Partito Democratico) eingehen, um Italien Neuwahlen zu ersparen und ein Budgetentwurf zu verabschieden. Die beiden Parteien haben dafür auch ein massentaugliches Argument: Die ohne Budgetbeschluss drohende Mehrwertsteuererhöhung von 22 auf 25 Prozent. Dies hatte die Regierung heuer verhindert, doch fehlen dadurch 23 Milliarden Euro an Steuereinnahmen, die woanders aufgetrieben werden müssen.

Salvini kündigte an, sich mit allen Mitteln gegen eine Übergangsregierung mit der PD-Partei zu wehren, sagte der Lega-Chef auf Facebook am Sonntag. Das Ziel der Lega ist eine Neuwahl bis Ende Oktober. Sie führt derzeit in Umfragen und erreicht Zustimmungsraten von 36 bis 38 Prozent.

Lega und Fünf Sterne regieren seit Juni 2018 in einer Koalition. Zwischen den beiden Parteien war es zuletzt immer wieder zu gravierenden Divergenzen in der Umsetzung entscheidender Punkte des Regierungsprogramms gekommen, vor allem in Sachen Autonomie, Justizreform, Migrations- und Sicherheitspolitik. Der Streit hatte sich nach den EU-Parlamentswahlen im Mai, aus denen die Lega mit 34 Prozent als stärkste Einzelpartei hervorgegangen war, noch mehr zugespitzt. Die Fünf-Sterne-Bewegung hatte ihre Wählerstimmen gegenüber den Parlamentswahlen im März 2018 auf 17 Prozent halbiert. (APA, red, 18.8.2019)