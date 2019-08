Die Staatschefs von Russland und Frankreich wollen im Vorfeld des G-7-Gipfels unter anderem die Ukraine-Krise besprechen. Foto: APA/AFP/LUDOVIC MARIN

Biarritz – Kurz vor dem Gipfel der großen G-7-Industriestaaten von 24.-26. August in Südfrankreich empfängt der französische Staatschef Emmanuel Macron seinen russischen Amtskollegen Wladimir Putin. Ein wichtiges Thema während des Arbeitstreffens am Montagnachmittag werde der Konflikt in der Ukraine sein, hieß es aus Elyseekreisen. Ziel sei es, einen Raum für Dialog mit Russland zu schaffen. Russland sei mit Blick auf internationale Konflikte ein notwendiger Partner.

Frankreich sei der Ansicht, dass Putin auf Angebote des neuen ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj ermutigend reagieren sollte. Der hatte sich in der Vergangenheit für einen neuen Gipfel im sogenannten Normandie-Format ausgesprochen, der die Ukraine, Russland, Frankreich und Deutschland zusammenbringt. Macron hatte Selenskyj bei einem Telefonat Anfang August zugesichert, sich für ein solches Treffen einzusetzen.

Nachdem Russland 2014 die ukrainische Halbinsel Krim annektiert hatte, lehnten Deutschland, die USA und die anderen Mitglieder der Siebener-Gruppe Putins Einladung zum G-8 nach Sotschi ab. Seitdem ist Moskau beim Treffen der Wirtschaftsmächte nicht dabei. Die französische Präsidentschaft hält in diesem Jahr den Vorsitz für den G-7-Gipfel, er wird am 24. August im südwestfranzösischen Badeort Biarritz beginnen. Zu der Staatengruppe gehören Frankreich, Deutschland, Italien, Großbritannien, Kanada, Japan und die USA.

Hochsicherheitszone Biarritz

Für den Gipfel der großen Industriestaaten wird das idyllische Biarritz an der Atlantikküste zur Festung umgebaut. Nicht allen gefällt das. Keine Surfer auf hohen Wellen, keine Kinder, die im Sand buddeln: Beim G-7 wird sich der Ort in eine Hochsicherheitszone verwandeln.

Bewohner, Geschäftsleute und Touristen müssen Gastgeber Emmanuel Macron, US-Präsident Donald Trump oder Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel Platz machen. Der zentrale Strand wird gesperrt – mitten in der Sommersaison. Der Bahnhof und der Flughafen bleiben für Normalbürger geschlossen.

Eine Händlerin, die einen kleinen Shop in der Innenstadt betreibt hat neuerdings handgemachte Seifenstücke und Metalldosen mit G-7-Logo im Angebot hat. Ob sie ihr Geschäft aufsperrt, ist noch unsicher. "Wir wissen nicht, was kommt", sagt sie. Ein Surflehrer an der "Grande Plage" im Schatten des Casinos meint nur trocken: "Man behindert meine Arbeit", und wendet sich wieder seinen Schülern zu.

Macron bat Bürgermeister

Im Rathaus des Ferienortes sind die Probleme der Bewohner wohlbekannt, es gab bereits zahlreiche Informationsversammlungen. Bürgermeister Michel Veunac erzählt, Staatschef Macron habe ihn persönlich gebeten, das internationale Toptreffen hier abzuhalten. "Es gibt keinen Bürgermeister, der so etwas ablehnt", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Ein Treffen dieser Größenordnung habe es bisher in Biarritz nicht gegeben, und letztlich werde das französische Baskenland davon wirtschaftlich profitieren.

Die Sorgen der Händler und Geschäftsleute seien durchaus berechtigt, räumt der Lokalpolitiker von den Zentrumspartei MoDem ein. Immer wieder werde gefragt, ob es Gewalt geben könnte. Kein Wunder, viele Franzosen haben immer noch die Ausschreitungen während der "Gelbwesten"-Proteste vom Jahresbeginn vor Augen, vor allem in Paris.

"Biarritz wird die am besten gesicherte Stadt der Erde sein", versichert der Bürgermeister. Die Kommune soll aber trotz Polizisten, Absperrgittern und speziellen Zugangsausweisen für viele Bürger nicht zum Bunker werden. Die Stadt appelliert deshalb an Gastronomen und Händler, trotz der Absperrungen Restaurants und Geschäfte zu öffnen.

12.000 Menschen bei Gegengipfel

Die G-7-Gegner zahlreicher Gruppen werden sich versammeln – aber nicht in Biarritz, sondern im deutlich weniger eleganten Grenzort Hendaye, auf der Straße gut 30 Kilometer im Südwesten. Beim "Gegengipfel" an der Grenze zu Spanien werden laut Medien bis zu 12.000 Menschen erwartet. Auch eine Demonstration ist geplant, die in die spanische Nachbarstadt Irun führen wird. Regionale Globalisierungsgegner geißeln die Wahl von Biarritz als eine "monarchische Laune" – und greifen damit den 41 Jahre alten Gastgeber Macron persönlich an. (APA, red, 19.8.2019)