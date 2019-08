Wer online 26 Fragen beantwortet, bekommt am Ende ausgespuckt, mit welcher Partei es die meisten Übereinstimmungen gibt

Informierter entscheiden – dabei will die Online-Wahlkabine helfen. Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

Österreich wählt am 29. September einen neuen Nationalrat. Welche Partei am besten zur eigenen Überzeugung passt, ist nicht immer eindeutig. Orientierungshilfe gibt die Plattform Wahlkabine. Wer auf der Website 26 Fragen beantwortet, sieht in der Auflösung, mit welcher Partei es die meisten Übereinstimmungen gibt.

Die Plattform selbst gibt an, "die Wählerinnen und Wähler dabei unterstützen zu wollen, eine informierte Wahlentscheidung zu treffen". Inhalte stünden im Vordergrund, es gehe um eine sachliche Debatte. Man wolle dezidiert keine Wahlempfehlung abgeben, heißt es. Bei der EU-Wahl im Mai nutzten über eine halbe Million Menschen die Orientierungshilfe.

Die Fragen stammen etwa aus den Themenbereichen Klimaschutz, Arbeitsmarkt, Bildung, Migration, Wirtschaft und Gesundheit. Jede einzelne wurde vorab den Parteien zur Beantwortung vorgelegt. Politikwissenschafter und Journalisten arbeiten am Projekt mit, entwickeln die Fragen und überprüfen die Antworten der Parteien auf ihre Plausibilität.

Viele Gemeinsamkeiten bei ÖVP und FPÖ

Wie nahe beisammen die Antworten oft liegen, zeigt eine Grafik zu den Übereinstimmungsraten der Parteien, die Laurenz Ennser-Jedenastik, STANDARD-Blogger und Mitarbeiter am Projekt Wahlkabine, auf Twitter geteilt hat.

Demnach liegt die Übereinstimmungsrate der Antworten von FPÖ und ÖVP bei 81 Prozent. Und auch die linken Kleinparteien sind sich in vielen Punkten einig: Bei KPÖ, Grünen, Jetzt und Wandel sind es zwischen 81 und 92 Prozent. (red, 19.8.2019)