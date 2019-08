Eine Aufnahme von der nächtlichen Evakuierung. Foto: REUTERS

Rom – Neun Migranten haben am späten Montagabend das spanische Rettungsschiff Open Arms vor der Insel Lampedusa aus Gesundheitsgründen verlassen. Bei einer Person bestehe Verdacht auf Krätze, weitere zwei wurden zu Kontrollen ins Spital von Lampedusa eingeliefert, berichteten italienische Medien am Dienstag. An Bord des Schiffes verbleiben 99 Migranten, deren Schicksal weiterhin ungewiss bleibt.

"Wasser und Lebensmittel sind rationiert... Die Situation ähnelt der einer libyschen Strafanstalt, aber in italienischen Hoheitsgewässern", Oscar Camps, Gründer der NGO in der Nacht. In der Nacht dürfte ein weiterer Mann vom Bord der Open Arms ins Wasser gesprungen sein, ein Video der Open Arms zeigt, wie ein Boot der italienischen Küstenwache ihn aus dem Wasser holt. Er wurde wieder auf die Open Arms gebracht.

Küstenwache will Schiffe zur Verfügung stellen

Der italienische Verkehrsminister Danilo Toninelli, der für die Häfen seines Landes zuständig ist, erklärte sich bereit, Schiffe der Küstenwache zur Verfügung zu stellen, um die Open Arms-Migranten nach Spanien zu führen. Im Gegenzug müsse sich die Regierung in Madrid allerdings zuerst bereit erklären, dem Schiff Open Arms sofort die spanische Flagge zu entziehen.

Ein Schiff der italienischen Küstenwache in der Nähe der Open Arms. Foto: REUTERS

Salvinis harte Haltung: "Eine Schande für die Menschlichkeit"

Video-Zusammenfassung der Lage nach 18 Tagen Anlegeverbot. DER STANDARD

Die Open Arms befindet sich seit knapp 20 Tagen in unmittelbarer Nähe der italienischen Insel Lampedusa, darf wegen der harten Haltung des rechten Innenministers Matteo Salvini die Menschen aber nicht an Land bringen. Die Regierung in Madrid hatte der spanischen NGO die Einfahrt in einen spanischen Hafen angeboten.

Die mehrere Tage dauernde Fahrt lehnt die Hilfsorganisation aber angesichts der Lage der Flüchtlinge an Bord, der großen Distanz zu den spanischen Balearen und der Wetterbedingungen ab. Mehrere europäische Länder, darunter Deutschland, haben sich zur Aufnahme von Flüchtlingen von der Open Arms bereit erklärt.

Im Streit um das Schiff hat die spanische Regierung Salvini scharf kritisiert. Verteidigungsministerin Margarita Robles sagte am Montagabend, Salvinis Vorgehen sei "eine Schande für die gesamte Menschheit". Der Lega-Vorsitzende verfolge ausschließlich wahltaktische Ziele.

Italiens Regierungskrise

Salvini hatte kürzlich die Koalition mit der Fünf-Sterne-Bewegung aufgekündigt. Er strebt angesichts guter Umfragewerte der Lega Neuwahlen an. Regierungschef Giuseppe Conte wird sich am Dienstagnachmittag vor dem Senat in Rom zur politischen Krise äußern. (red, APA, 20.8.2019)