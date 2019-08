Dietmar Hoscher bestreitet vehement, die anonyme Anzeige verfasst zu haben. Foto: HO

Wien – Woher stammt die anonyme Anzeige, die letztlich zu den Razzien bei Heinz-Christian Strache, weiteren FPÖ-Politiker und bei der Novomatic geführt hat? Diese Frage wird derzeit von den Betroffenen aufgeworfen. Und in manchen Fällen beantwortet. Das Motiv für das Ratespiel: Die Beschuldigten wollen mit Spekulationen über den Urheber der (oder des) aneblichen Anzeiger(s) ihren Vorwurf untermauern, die ganze Sache sei politisch motiviert.



Öffentlich am weitesten hinausgelehent hat sich Montagabend FPÖ-Chef Norbert Hofer in ORF-"Sommergesprächen". Laut ihm stammt die Sachverhaltsdarstellung von einem SPÖ-nahen Ex-Manager, "der offenbar enttäuscht war, dass er den Job, den er gerne weiter hätte ausführen wollen", nicht bekommen habe. Die Äußerung erhielt dann eine ziemliche Dynamik. Kurz nach dem Hofer-Auftritt in wurde in der ZiB2 vorgetragen, dass sich ein gewisser Dietmar Hoscher beim ORF gemeldet habe. Es handelt sich dabei um ein früheres Vorstandsmitglied der Casinos Austria, das für die SPÖ im Nationalrat saß. Hoscher verwehrt sich gegen die Anschuldigung, er sei der Autor der Anzeige.

Unterlassung, Widerruf urgiert

Am Dienstag legte er über seinen Anwalt Michael Pilz nach. Hofers Vorwurf sei eine klare Kreditschädigung. Man werde den FPÖ-Chef auf Unterlassung, Widerruf und Veröffentlichung des Widerrufs im ORF klagen. Hoscher habe die Anzeige weder verfasst, noch unterstützt oder sonst wie befördert, teilte Pilz mit.

Hoscher war bis Mai 2019 Vorstand der Casinos Austria AG, in dieser Funktion wurde sein Vertrag nicht verlängert. Der Vorstand wurde gänzlich neu bestellt. Chefin wurde die frühere stellvertretende ÖVP-Obfrau Bettina Glatz-Kremsner, Finanzvorstand der blaue Bezirksrat Peter Sidlo. Dritter im Bunde ist Martin Skopek, der auf dem Ticket der tschechischen Sazka-Gruppe in das Führungsremium einzog. Hoscher hat freilich nur seine Funktion verloren, nicht seine Anstellung. Seit der Neubesetzung des Casag-Vorstands fungiert er als angestellter Berater für das Unternehmen. (as, 20.8.2019)