Ex-Kanzler Sebastian Kurz sucht pragmatische Lösungen für Asylwerber in der Lehre. Foto: APA/HANS PUNZ

Wien – Sollen sich in der Lehre befindliche Asylwerber bei einem negativen Bescheid sofort abgeschoben werden – diese Frage hat in den vergangenen Monate für viele Kontroversen im Land gesorgt. Die ÖVP-Führung hat nun offiziell einen Schwenk in der Frage vollzogen. Was sie bisher strikt gegen ein Bleiberecht für Asylwerber-Lehrlinge, ist sie nun dafür. Was das für Lehrlinge bedeuten wird – ob sie tatsächlich bleiben dürfen, bleibt dennoch fraglich.

ÖVP-Chef Sebastian Kurz hat sich am Mittwoch für eine "pragmatische Lösung" ausgesprochen. Gemeinsam mit Ex-Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck schlug er vor, dass der Asylbescheid bei etwa 900 Altfällen erst nach dem Ende der Lehrausbildung ausgestellt bzw. vollzogen wird.



So könne die Lehre auf jeden Fall abgeschlossen werden, teilte die ÖVP am Mittwoch in einer schriftlichen Stellungnahme der APA mit. Sollte der Asylbescheid dann positiv ausfallen, könne der Asylwerber in Österreich bleiben. Im Falle eines negativen Bescheides müsse der Asylwerber das Land verlassen, könne jedoch mit einer abgeschlossenen Ausbildung in seinem Heimatland einen Beitrag zum Wiederaufbau seines Landes leisten, so die ÖVP.

Umstrittener Erlass

Zur Erinnerung: Asylwerber haben in Österreich so gut wie keinen Zugang zum Arbeitsmarkt. Der verstorbene Sozialminister Rudolf Hundstorfer (SPÖ) hatte im Jahr 2012 die Lehre für Asylwerber geöffnet. Per Erlass war damals geregelt worden, dass Asylwerber im Alter von bis zu 18 Jahren eine Lehre in einem Beruf annehmen können, in dem Lehrlinge fehlen.

Zunächst meldeten sich nur sehr wenige Menschen, weshalb die Altersgrenze 2013 auf 25 erhöht wurde. Zu den Mangelberufen zählen aktuell etwa Tischler, Koch, Stylistin, Elektrotechniker.

Nach 2015 begannen immer mehr Asylwerber eine Lehre, aktuell sind es um die 900. Lehrlinge finden sich in allen Bundesländern, mit Abstand die meisten gibt es in Oberösterreich.

Nachdem zahlreiche Asylwerber in erster Instanz negativen Asylbescheid bekamen, startetet der grüne Integrationslandesrat aus Oberösterreich, Rudi Anschober, eine Kampagne für ein Bleiberecht. Die türkis-blaue Koalition reagierte mit einer Regelverschärfung: Das Sozialministerium unter Beate Hartinger-Klein (FPÖ) strich den Erlass wieder, den Asylwerbern Zugang gab. Und: Politisch verständigte man sich darauf in der Koalition, dass es keine Extraregelung für die Lehrlinge geben wird.

Kommt ein neues Gesetz?



Wenn die ÖVP nun einen Schwenk vollzieht, muss dies aber zunächst gesetzlich verankert werden. Die FPÖ ist strikt gegen ein Bleiberecht. Sollte es also zu einer Neuauflage der Koalition nach den anstehenden Wahlen kommen, ist unklar, warum es zu einer Neuregelung der Causa kommen sollte. Die FPÖ hat keine Grund, nachzugeben.

Möglich wäre noch ein Beschluss im Nationalrat vor der Wahl, dort herrscht ja derzeit ein freies Spiel der Kräfte. SPÖ-Geschäftsführer Thomas Drozda hat der Volkspartei bereits angeboten, eine gemeinsame Regelung zu finden. Die Neos sprechen sich schon lange für ein Bleiberecht aus, die Liste Jetzt ebenfalls. Dagegen ist also nur die FPÖ.

Wäre die ÖVP also bereit vor der Wahl zu handeln?

Am Mittwoch konnte das zunächst auf STANDARD-Anfrage niemand in der Partei beantworten. Im ÖVP-Klub verwies man bei Nachfrage auf die Sprecher von Parteichef Sebastian Kurz. Diese ließen die Frage vorerst unbeantwortet.

Rudi Anschober von den Grünen sagte: "Es ist gut, dass in die Sache Bewegung kommt." Ist die Neupositionierung von Sebastian Kurz "ernst und ehrlich" gemeint, dann müsse die ÖVP jetzt noch aktiv werden und einer entsprechenden Gesetzesänderung im September mit den anderen Parteien mittragen.

Die Einführung der Möglichkeit, dass Asylwerber während des laufenden Verfahrens eine Lehre beginnen können, bezeichnete die ÖVP in ihrer Stellungnahme als "Fehler der damaligen rot-schwarzen Bundesregierung". Hier wird sich also sicher nichts ändern. (András Szigetvari, 21.8.2019)