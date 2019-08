Seit 2012 lag das Haushaltsdefizit der USA nicht mehr über einer Billion US-Dollar. Foto: APA/AFP/ROBYN BECK

Washington – Das US-Haushaltsdefizit wird nach Schätzungen des unabhängigen Budgetbüros des US-Kongresses (CBO) schon im Fiskaljahr 2020 auf über eine Billion US-Dollar steigen. Damit würde das Defizit zwei Jahre früher als bisher erwartet über dieser Marke liegen, hieß es in einem am Mittwoch veröffentlichten Ausblick.

Das CBO ist eine überparteilich Einrichtung des Kongresses, die die Haushaltspolitik analysiert und Schätzungen für die künftige Entwicklung abgibt.

Das Defizit sei angesichts höherer Staatsausgaben schneller gestiegen, hieß es in dem Ausblick. Etwas gedämpft worden sei der Effekt durch die niedrigeren Zinsen. Das Haushaltsdefizit lag zuletzt im Jahr 2012 über dem Niveau von einer Billion Dollar. Ein Haushaltsjahr beginnt in den USA am 1. Oktober des vorherigen Jahres.

Kritik vom IWF an Trumps Wirtschaftspolitik

Ungewohnt offen haben indes führende Ökonomen des Internationalen Währungsfonds (IWF) die Wirtschaftspolitik von Trump kritisiert. Dessen Strategie der Strafzölle gegen China werde voraussichtlich sowohl der US- als auch der Weltwirtschaft schaden, weil sie das Vertrauen der Unternehmen sowie Investitionen unterminiere, schrieben Chefökonomin Gita Gopinath und zwei ihrer Kollegen.

Zudem würden globale Versorgungsketten unterbrochen, während gleichzeitig die Kosten für Produzenten und Verbraucher stiegen, hieß es weiter am Mittwoch in einem Blog. Höhere bilaterale Zölle trügen kaum dazu bei, Handelsungleichgewichte zu verringern, weil sie hauptsächlich dazu führten, dass der Handel in andere Länder verlagert werde.

Trump musste nach eigener Auffassung aber den Handelskonflikt mit China anzetteln. Sein Leben wäre einfacher, wenn er dies nicht getan hätte, sagte Trump am Mittwoch. Aber: "Ich bin der Auserwählte", um es mit China aufzunehmen. Trump fügte hinzu, die USA würden wahrscheinlich ein Handelsabkommen mit der Volksrepublik schließen.

Auch geplante Zinssenkung

Kritik übten die IWF-Experten auch an Trumps Forderung nach einer Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed. Eine Abwertung der Währung eines Landes sei "schwierig umzusetzen und wahrscheinlich ineffizient". Auch durch Ausübung von Druck auf die Zentralbank werde das Ziel nicht erreicht.

Der US-Präsident hatte die Notenbank und deren derzeitigen Vorsitzenden Jerome Powell immer wieder hart für ihre Zinspolitik attackiert. Er wirft der Fed vor, das US-Wirtschaftswachstum zu bremsen, und forderte sie wiederholt zu Zinssenkungen auf. Trump hat mit der lange geltenden Gepflogenheit gebrochen, dass sich US-Präsidenten aus Rücksicht auf die Unabhängigkeit der Notenbank mit Kritik an deren Entscheidungen zurückhalten.

Auch am Mittwoch griff Trump Fed-Chef Jerome Powell im Kurzbotschaftendienst Twitter erneut an. "Das einzige Problem ist, dass wir Jay Powell und die Fed haben", twitterte der Präsident. Der Notenbankchef sei wie ein Golfer, der nicht "putten" könne. (APA, 21.8.2019)