Dominik Eulberg gastiert in der Pratersauna. Gut möglich, dass Tiergeräusche in seinem Set auftauchen. Foto: Natalia Luzenko

Starten wir mit einem Blick in die von Festivals heimgesuchten Bundesländer. Wir meinen das nur im besten Sinne; immerhin lässt sich die Sommerfrische so gleich mit Musik verbinden. Damit wir uns nicht vorwerfen lassen müssen, dass hier viel zu viel Techno-Veranstaltungen vorkommen, empfehlen wir für diese Woche mit Nachdruck einen wahren Alpentraum, das idyllische Jazzfestival Saalfelden.

Bei seiner 40. Auflage gibt's Musik auf Almen und in Buchhandlungen, in Form einer Konzertwanderung oder DJ-Sets im Park und natürlich auch auf ganz normalen Bühnen. Der Kompositionsauftrag für die Eröffnung erging an den blutjungen Ausnahmebassisten Manu Mayr, der sie im Duo mit der Experimental- und Improvisationskünstlerin Susanna Gartmayer bestreitet. Jazz hat nämlich kein Nachwuchsproblem, nimm das, Rock!

Ein Nachwuchsproblem hat auch jene Wald-und-Wiesen-Musik nicht, die sich dieser Tage großer Beliebtheit bei der Jugend erfreut. EBM, Downtempo, Ambient, Techno (endlich wieder Techno!) und etwas Disco treffen beim Hütte Festival auf den obligatorischen Didgeridoo-Workshop und Yoga. Irgendwo im niederösterreichischen Nirgendwo wird die Sache stattfinden, herausfinden muss man das selbst – gehört dazu! Sonst einfach nach im Gesicht glitzernden Menschen Ausschau halten und ihnen unauffällig folgen!

Auch das Woodlight Festival im tirolerischen Schwaz rühmt sich mit Natur und bunt gemischtem Programm – live zum Beispiel vom Nino aus Wien oder Farewell Dear Ghost.

Freitag, 23.8.2019

In Wien Gebliebene gehen heute zum Techno-Fauna-und-Floristen Dominik Eulberg, der nicht nur Ökologie studiert hat, sondern auch gern mal das eine oder andere Tier- und Naturgeräusch unter seine minimale Musik mischt. Erspähen lässt sich der DJ und Produzent in der Pratersauna, auch wenn's – Vorsicht, Tierwitz – im Rahmen der Reihe The Birds & The Bees lustiger gewesen wäre. Diese findet allerdings im Volksgarten Pavillon statt – heute mit einem 7-Inch-Vinyl-Special: Rares aus Hip-Hop, Funk, Reggae, Soul, Disco und sneaky Pop gibt es dort zu hören.

Samstag, 24.8.2019

Im Au feiert die afroaffine Reihe Afrodisia Fünfjähriges, bei einem Spontan Spezial im Celeste legen die lieben Leute auf, die immer dort sind, im Rhiz veröffentlicht der Chef des heimischen House-Labels Fortunea selbst, und in der Grellen Forelle beginnt der Reign of Terror – die Resident-Reihe der Techno-DJ Therese Terror. (Amira Ben Saoud, 23.8.2019)