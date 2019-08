Die in Bau befindlichen Bauteile gehen für 233 Millionen Euro an Investor EPH Eastern Property Holdings

"Investoren laufen uns die Tür ein", sagte UBM-Vorstandschef Winkler im April über QBC 1 und 2 (siehe "Nachlese"). Nun wurden die noch nicht fertigen Bauteile verkauf.t Visualisierung: ZOOM.VP

Die beiden Entwickler UBM und s Immo haben die in Bau befindlichen Bauteile 1 und 2 des Quartier Belvedere Central (QBC) beim Wiener Hauptbahnhof an den internationalen Investor EPH Eastern Property Holdings verkauft. Der Kaufpreis für die letzten beiden Bauteile des Entwicklungsgebiets, die nach der Fertigstellung Ende 2020 rund 38.000 m² an vermietbarer Fläche aufweisen werden, liegt laut Aussendung bei 233 Millionen Euro. 155 Millionen davon entfallen auf die UBM, der Rest auf die s Immo.

60 Prozent der hier entstehenden Büro- und Gewerbeflächen sind laut UBM-Vorstandschef Thomas G. Winkler bereits vergeben. Eingemietet haben sich bisher bereits beispielsweise das Immobilienunternehmen CBRE, Grant Thornten Austria oder der Lebensmittel-Discounter Hofer.

Mit dem Bau der letzten Bauteile des QBC wurde 2018 begonnen. Die Verkaufserlöse für das gesamte QBC summieren sich auf insgesamt über 450 Millionen Euro. Von den insgesamt 130.000 m² Bruttogeschoßfläche (ohne Tiefgarage), die im QBC entstanden, entfallen rund zwei Drittel auf Büros, der Rest auf Hotels, Eigentumswohnungen, servicierte Appartments und Gastronomie. (red, 22.8.2019)