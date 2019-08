Peter Pilz attestiert dem Justizminister, mit einer Weisung "Quatsch" zu verbreiten. Foto: APA/Schlager

Eine Pressekonferenz von Peter Pilz ist in Österreich fixer Bestandteil mutmaßlicher politischer Skandale. Daher verwunderte es nicht, dass Pilz am Donnerstag zum Gespräch über "Heidi Horten und Ibiza" lud. Anlass waren aber weniger die durch STANDARD-Recherchen bekanntgewordenen Großspenden an die ÖVP, sondern die Befürchtungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwälte (WKStA), dass ihr Gegenüber im Bundeskriminalamt befangen sei. Dort werkt nämlich die Soko Ibiza, die für die WKStA ermittelt. Ein anonymes Schreiben warnte die Staatsanwälte, dass angeblich hochrangige Soko-Mitglieder Nähe zur ÖVP hätten, was im Innenministerium keine Seltenheit wäre. Deshalb wandte sich die WKStA an Vorgesetzte und verlangte, beispielsweise die Auswertung des beschlagnahmten Handys von Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache selbst vornehmen zu dürfen.

Gemeinschaftliche Auswertung

Am Montag wurde die Causa dann entschieden, das Handy soll quasi nach dem Vieraugenprinzip ausgelesen werden. Pilz thematisierte nun eine Weisung, die Jabloner am Dienstag schriftlich erteilt haben soll. Er habe der WKStA via Oberstaatsanwaltschaft eine Rechtsansicht "überbunden": nämlich dass "der Umstand der Mitgliedschaft in einer Partei keinen Anschein der Befangenheit begründet". Für Pilz ist das völliger "Quatsch", den Jabloner – laut Pilz eigentlich ein "sehr guter Jurist" – hier übermittelt hat.

Er verweist darauf, dass "sogar der Anschein der Befangenheit zu vermeiden" sei. "Die Soko sieht am türkisen Auge nicht gut", so Pilz. Auch der Innenminister "tut nix", allerdings "wird er auch nicht vom Justizminister dazu aufgefordert". Dort nimmt man die Pilz'schen Vorwürfe gelassen.

Sondersitzung gewünscht

Pilz forderte jedenfalls, in den nächsten 14 Tagen eine Sondersitzung des Nationalrats einzuberufen. Dabei zählt er auf die Hilfe von Neos und SPÖ. In dieser Sondersitzung will Pilz die ganze Palette der Ibiza-Nachwehen und anderer Skandale thematisieren; etwa das Schreddern von Festplatten des Bundeskanzleramts durch einen ÖVP-Mitarbeiter und Tarnvereine, über die illegale Parteispenden gelaufen sein könnten. Und eben auch die "Ibiza-Weisung von Jabloner". Die Neos zeigten sich durchaus offen dafür. "Bekommen wir nicht bald klare Antworten auf unsere Fragen, wird an einer Sondersitzung kein Weg vorbeiführen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist dieser Versuch einer weiteren Pilz’schen Showeinlage kurz vor der Wahl aber entbehrlich", sagte die Neos-Abgeordnete Stephanie Kripser. Wichtig seien "objektive Ermittlungen in alle Richtungen" und eine "volle Aufklärung" über die Zusammensetzung der Soko Ibiza. (fsc, 22.8.2019)