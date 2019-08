In einem von der ÖVP veröffentlichten Video holt die Schauspielerin gegen die SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner aus und huldigt Sebastian Kurz

Die 80-jährige Schauspielerin Christiane Hörbiger mischt sich in den Wahlkampf ein. Foto: Screenshot / ÖVP

Dass sich prominente Schauspieler für eine Partei einsetzen, kennt man vor allem aus den US-amerikanischen Wahlkämpfen. Seit einiger Zeit wird diese Form der politischen Unterstützung auch in Österreich Mode und sorgt nun für Aufregung. Am Sonntag veröffentlichte die ÖVP ein Video der 80-jährigen Schauspielerin Christiane Hörbiger, in dem sie den Ex-Kanzler Sebastian Kurz huldigt und scharfe Worte gegen die SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner findet.

Mit Sebastian Kurz hätte sich "das ganze Land irgendwie zum Positiven verändert". Es hätte eine "gute, gute Aufbruchstimmung" gegeben. Kurz wünscht sie, dass er "triumphal zurückkommen" werde. Außerdem spricht sie von einem imaginären "Wir": dieses wäre "so froh und stolz und glücklich, wenn Sie (Sebastian Kurz, Anm.) wieder unser kleines geliebtes Österreich, mein Heimatland, wieder in ihre Hände nehmen würden". Hörbiger ist überzeugt, dass "wir" wieder zurückkommen werden, "ganz sicher".

Die Nichte zweiten Grades von Christiane Hörbiger, die Burgschauspielerin Mavie Hörbiger, hat sich mittlerweile auch via Twitter zu Wort gemeldet. Die Vermutung, Christiane Hörbiger beziehe sich mit dem "wir" auf ihre Familie, lässt sich somit nicht bestätigen.

Attacken gegen Rendi-Wagner

Zum den Misstrauensantrag, der die Amtsenthebung von Ex-Kanzler Kurz veranlasste, findet die Schauspielerin keine guten Worte. "Wir waren entsetzt, wie die Frau Rendi-Wagner den Misstrauensantrag gestellt hat", so Hörbiger im Video. Das fand sie "vollkommen verblödet". Sie erklärt sich den Schritt, der von der Mehrheit des Nationalrats getragen wurde, mit "Hass" und "Neid". Rendi-Wagner hätte damit "die ganze Republik in Frage gestellt" und "in schlechte Zeiten geführt".

Die ÖVP sagt, dass der Text nicht von der Partei vorgegeben worden sei. Medien berichten, dass Hörbiger nur eine von mehreren Prominenten sei, die Sebastian Kurz unterstützen und nun schrittweise präsentiert werden. Die ÖVP dementierte, dass es eine geplante Serie von prominenten Unterstützern geben werde.

Hörbiger für Häupl

Noch bei der Wien-Wahl 2010 hat Hörbiger den sozialdemokratischen Ex-Bürgermeister Michael Häupl unterstützt. In einem damaligen veröffentlichten Video, das noch immer online ist, sagte Hörbiger: "Ich gehöre keiner Partei an, aber ich glaube, ich habe immer einen ganz guten Riecher für Menschen gehabt und ich bin überzeugt, dass er (Michael Häupl, Anm.) der Richtige ist. Er hat es bis jetzt so wunderbar gemacht und er wird es weiterhin wunderbar machen." (red, 25.08.2019)