Foto: Pewdiepie/Screenshot

Der 29-jährige schwedische Youtuber Felix Kjellberg, bekannt unter dem Namen "Pewdiepie", hat als erste Einzelperson die 100-Millionen-Abonnenten-Marke geknackt. Es gibt nur einen weiteren Kanal, dem dies bisher gelang: T-Series, ein indisches Plattenlabel, das hauptsächlich Musikvideos veröffentlicht.

Zuvor lieferten sich T-Series und Pewdiepie ein langes Rennen um den ersten Platz in der Liste der größten Youtube-Accounts. "Subscribe to Pewdiepie" ist dabei ein Satz, den man im vergangenen Jahr immer wieder in zahlreichen Kommentarbereichen und Foren des Internets zu lesen bekommen hatte. Auch wenn sich Millionen Fans und Youtube-Kollegen darum bemühten, Pewdiepies Kanal auf Platz eins der meistabonnierten Youtube-Accounts zu behalten, ließ sich T-Series' Übernahme nur verzögern.

Immenser Erfolg mit Minecraft "Let's Play"-Serie

Verantwortlich für den frischen Wachstum und den neu gefundenen Erfolg Pewdiepies ist seine neue Minecraft "Let’s Play"-Serie, die er Anfang Juli "zum Spaß" begonnen hatte. Dass sich diese Serie als erfolgreichste Phase der mittlerweile fast 10-jährigen Geschichte des Youtube-Kanals entpuppen würde, hätte Pewdiepie nie ahnen können, so der 29-jährige Schwede in einem Video.

Die Serie ist mittlerweile 30 Teile lang und jedes Video wird konstant rund um die 15 Millionen Mal aufgerufen – zum Vergleich: zuvor zählten die meisten Videos, die Pewdiepie täglich hochlädt, mindesten 5 Millionen, höchstens 10 Millionen Aufrufe. Inhaltlich galt Pewdiepies Kanal lange Zeit als orientierungslos. Während er in den ersten Jahren vor allem gruselige Videospieltitel wie "Amnesia" gespielt hatte, distanzierten sich die Inhalte der letzten Jahre zunehmend vom "Let’s Play"-Format und fokussierten sich auf Videos, in denen er Internetskandale wie Logan Paul kommentierte und aktuelle Memes und Trends bewertete.

PewDiePie

Erholung von Skandalen

Pewdiepies Youtubekanal befand sich zuvor in einer schwierigen Phase. Nach Antisemitismus-Vorwürfen verlor der Schwede unter anderem seine exklusive YouTube Premium Serie "Scare Pewdiepie" und seine Zusammenarbeit mit Disney. Auch sein Kanal auf der Livestreaming-Plattform Twitch wurde gesperrt, nachdem er während eines Livestreams eine rassistische Bezeichnung für Dunkelhäutige fallen gelassen hatte.

Mit Minecraft habe Pewdiepie nicht nur den Weg zurück zum Erfolg, sondern auch zurück zu seinen Wurzeln gefunden, so der 29-jährige in einem Video, in dem er die Höhen und Tiefen seines Kanals reflektiert. Pewdiepie habe nicht damit gerechnet, noch einmal "so ein Glück" zu haben, und Videos machen zu können, die unproblematisch seien und "einfach nur Spaß" machen würden. Besonders wegen der Skandale der letzten Jahre, sei er dankbar für diese neue Chance und den positiven Effekt, den Minecraft auf ihn und seine Fan-Community habe. "Alles an dieser Serie ist einfach nur schön, und ich bin zum ersten Mal in all den Jahren, in denen ich jeden Tag Videos veröffentliche, stolz auf die Videos, die ich produziere", sagte Pewdiepie.

PewDiePie

Für den 29-jährigen Schweden fallen einige glückliche Meilensteine zusammen: neben der geknackten 100-Millionen-Abonnenten-Marke und der Wiedergeburt seines Kanals, hat Felix Kjellberg letzte Woche auch seine langjährige Partnerin Marzia Bisognin geheiratet. (hsu, 26.08.2019)