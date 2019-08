Foto: APA/AFP/LIONEL BONAVENTURE

Das Blockieren von Piraterie-Seiten ist das weitverbreitetste Gegenmittel für illegales Filesharing. Wie effektiv diese Maßnahme ist, und worauf die Piraten folglich ausweichen, wurde bisher noch nicht ausreichend erforscht. Torrent Freak berichtet über eine neue Studie, die sich mit den Auswirkungen von Seiten-Blockaden im Vereinigten Königreich befasst.

Netflix und Co. profitieren von flächendeckenden Maßnahmen

Die Studie trägt den Namen "The Effect of Piracy Website Blocking on Consumer Behavior", und untersucht, wie sich Nutzer von illegalen Filesharing-Seiten nach Blockaden verhalten. Die Effektivität hinge dabei stark davon ab, wie resolut gegen mehrere Seiten vorgegangen wird.

Die Forscher erkannten, dass die Blockade von nur einer großen Seite, wie "The Pirate Bay" im Jahr 2012, kaum eine Wirkung gezeigt hatte. Eine größere Blockaden-Welle 2014 hingegen, bei der im Vereinigten Königreich 53 Seiten blockiert wurden, schienen auch die Besucherzahlen auf anderen Filesharing-Seiten zurückgegangen zu seien.

Auch legale Streamingseiten, wie Netflix und Amazon konnten einen Wachstum verzeichnen. Die Benutzung von legalen Abonnement-Seiten sei 2014 bei Piraterie-Nutzern um 7-12 Prozent angestiegen, so die Forscher.

Viele Ausweichmöglichkeiten

Die Studie ergab zudem, dass es unterschiedlichste Reaktionen auf Blockaden von Piratenseiten gibt. Während manche Nutzer Wege finden können, die Blockade zu umgehen, steigen andere auf alternative Torrent-Anbieter um oder verschaffen sich Zugriff auf blockierte Seiten, in dem sie sich über VPN anmelden. Die Studie zeigt jedoch, dass viele Nutzer sich zunehmend legalen Alternativen zuwenden.

Der Konsens der Studie ist dabei, dass nur flächendeckende Maßnahmen erkennbare Wirkung zeigen. Die Forscher zogen das Hydra Beispiel heran, eine Figur aus der griechischen Mythologie, der für jeden abgetrennten Kopf, zwei weitere nachwachsen: "Das Blockieren einer einzelnen Seite bedeutet, dass nur eine der Köpfe der Hydra enthauptet wird. Das Ergebnis wird nur ein diffuseres Netzwerk von Pirateriestandorten sein, ohne die Piraterietätigkeit einzudämmen ", schreiben die Forscher. (hsu, 27.08.2019)