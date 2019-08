Begrüßt ab 12. September zum wöchentlichen "Talk 1": Lisa Gadenstätter. Foto: ORF/Thomas Ramstorfer

Wien – Mit Fragestellungen rund um den Klimawandel und politische Diskussionskultur startet der ORF 1 ein neues Format: Ab 12. September lädt Lisa Gadenstätter jeweils am Donnerstag um 21.05 Uhr zum wöchentlichen "Talk 1". Direkt nach "Dok 1" kommen "Themen auf den Tisch, die Menschen bewegen und betreffen", hieß es am Mittwoch in einer Aussendung. Diskutiert werden soll in kleiner Runde mit Experten, Meinungsmachern, Promis, Politikern und "Menschen, die etwas zu sagen haben"

Gadenstätter habe "bereits in diversen Talk-Runden bewiesen, dass sie Gesprächsrunden zu den unterschiedlichsten Themen hervorragend führen kann und sich kritische Fragen mit respektvollem Umgang vereinen lassen", so ORF-1-Chefin Lisa Totzauer. Sie freue sich "auf spannende und außergewöhnliche Gäste, auf Facetten und Details bei Themen, die vielleicht noch unbeleuchtet sind – Stichwort Perspektivenwechsel", kommentierte Gadenstätter ihre neue Aufgabe.

"Schluss mit Fleisch, Fliegen, Plastiksackerl – Das soll unser Klima retten?" lautet der Titel der ersten Sendung am 12. September. Eine Woche später heißt es dann: "Das wird man ja wohl noch sagen dürfen! Linkes Moralisieren oder rechtes Wehleid?" (red, 28.8.2019)