"Endlich eine vernünftige Forderung aus den Reihen der Politik. Die hätte schon lange von den sogenannten Klimaschützern kommen müssen, wenn es denen wirklich um den Umweltschutz gehen würde. Gerade die neuesten Dieselfahrzeuge, zugelassen nach der Norm Euro 6d-Temp und geprüft nach dem WLTP-Zyklus, sind ein abgasmäßiger Quantensprung im Vergleich mit früheren Fahrzeuggenerationen. Die emittieren teilweise weniger Schadstoffe, als sie zuvor aus der Umgebungsluft angesaugt haben. Und die sparsamen Diesel der neuesten Generation sind für unsere CO2-Bilanz der nächsten Jahre und Jahrzehnte unverzichtbar. Die Erderwärmung können wir in Österreich in keinster Weise beeinflussen, aber für unsere Umwelt, unsere nähere Umgebung, da sind wir gefragt."

Kontra von User "GWS"

"Zwölf Jahre alte Autos zu verschrotten ist Ressourcenverschwendung und Umweltbelastung. Das zwölf Jahre alte Auto meiner Frau ist optisch und technisch noch in exzellentem Zustand (und hat einen Marktwert von ca. 7.500 Euro). Das zu verschrotten wäre Irrsinn. Und hinsichtlich Treibhauseffekt ist nur der Kraftstoffverbrauch relevant – und da hat es in den letzten zehn Jahren keine wahnsinnig großen Schritte gegeben. Wenn man da beim Verkehr etwas tun will, wäre sinnvoller: