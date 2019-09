Politik soll den Menschen dienen, diesen Satz hört man in der politischen Debatte häufig. Und wenn dem so sein soll, dann braucht die Politik eine Themensetzung, die die Lebensrealitäten der Menschen wahrnimmt und entsprechende politische Konzepte entwickelt, um auf diese Realitäten zu reagieren. Das beinhaltet in erster Linie das Zugehen auf Menschen in den unterschiedlichsten Gebieten des Landes und den unterschiedlichsten sozialen Schichten.

Ist die Themensetzung der Politikerinnen und Politiker abgehoben? Foto: Christian Fischer

Arroganz bei der Themenwahl

Teile der Bevölkerung fühlen sich aber von der Themensetzung der Politikerinnen und Politiker überhaupt nicht berührt, so der Eindruck des Kabarettisten Klaus Eckel. Er schätzt bei seinen Auftritten in ganz Österreich vor allem, dass er mit seinen Zuschauern nach den Auftritten redet, wie er im STANDARD-Interview berichtet.

Dabei hat er festgestellt, dass die meisten Menschen ganz andere Probleme haben als die von der Politik vorgegebenen Themen. "Wie viel Aufmerksamkeit bekommt etwa dieses Ibiza-Video! Man muss es aufarbeiten, ja, aber es wird nichts am Gefühl der Bevölkerung ändern, wie ihr Leben ausschaut. Wie funktioniert Landwirtschaft in Zukunft, wie gehen wir mit der Dürre um, wie mit der Abwanderung oder damit, dass Betriebe weiter in den Osten übersiedeln und dass Arbeitskräfte aus dem Osten hier die Lohnkosten senken – von solchen Themen höre ich auf dem Land. Wo spiegelt sich das im Diskurs wider? Diese ganzen urbanen Themen kommen überhaupt nicht an. Da hat in der Politik eine Arroganz in der Themenwahl stattgefunden, die die ländliche Bevölkerung überhaupt nicht berührt. Parteien fehlt teilweise das Fingerspitzengefühl", so der Kabarettist. User "VashHalue" teilt den Eindruck von Eckel und sieht die Politik am Zug, diese drei Themen aufs Tapet zu bringen:

Im Wahlkampf, wie derzeit, verlassen die Politiker meist die Hauptstadt, um ihre Wahlkampftour zu absolvieren und mit der Bevölkerung in Kontakt zu treten. Aber nehmen sie dabei die Sorgen der Menschen wirklich wahr, um diese dann in ihrem politischen Handeln zu thematisieren und umzusetzen?

Fühlen Sie sich von der Politik bei der Themenwahl vertreten?

Was müssen die Parteien oder einzelne Politiker ändern, damit sich die Bevölkerung von den Themen angesprochen fühlt? Schaffen das Lokalpolitiker besser als Bundespolitiker? Und welche Themen vermissen Sie in der Politik, die aber eine dringende Lösung benötigen? (wohl, 2.9.2019)