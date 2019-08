Unklar ist, was Larry von den Protesten in der Downing Street hält – er gilt als menschenscheu. Foto: REUTERS

London – Hunderttausende Menschen werden nach Angaben der Organisatoren am Samstag bei landesweiten Demonstrationen gegen die Zwangspause des britischen Parlaments erwartet. Die größte Demo wird vor dem Regierungssitz Downing Street im Londoner Regierungsviertel erwartet. Sie soll um 13.00 Uhr (MESZ) starten.

Höchst umstrittener Schritt

Premierminister Boris Johnson hatte am Mittwoch bei Queen Elizabeth II. erfolgreich beantragt, das Parlament in London von Mitte September bis Mitte Oktober zu suspendieren, um dann in einer neuen Sitzungsphase sein Regierungsprogramm vorzulegen. Die sogenannte Prorogation ist eigentlich Routine. Doch der Schritt ist kurz vor dem EU-Austrittsdatum 31. Oktober höchst umstritten. Die Zeit, in der die Abgeordneten einen ungeregelten Brexit per Gesetzgebungsverfahren noch verhindern könnten, ist dadurch stark verkürzt. (APA/dpa, 30.8.2019)