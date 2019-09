Sie ist 21, auf Instagram folgen ihr mehr als 21 Millionen Menschen, und ihr Ehemann heißt Justin Bieber. Das amerikanische Model Hailey Bieber, Jahrgang 1996, ist aber noch mehr als nur das: Sie ist einer der Stars der Septemberausgabe der französischen "Vogue". Dort verwandelt sie sich in die Prinzessin von Wales. Die wurde in den Neunzigerjahren in ihren gar nicht prinzessinnenhaften großen Sweatshirts, kastigen Blazern und Radlerhosen regelmäßig von den Paparazzi abgeschossen – und kam dann tragischerweise im Sommer 1997 bei einem Autounfall ums Leben.

Dass sich "Vogue"-Chefredakteurin Emmanuelle Alt nun nicht wie die britische Ausgabe mit Meghan zusammentut, sondern vor einer Modeikone aus prädigitalen Zeiten verbeugt, verwundert nur auf den ersten Blick. Auf den zweiten ist diese Entscheidung nachvollziehbar: Der Name Diana zieht noch immer – und weibliche Hipster lieben nicht nur die Mode der 1990er-Jahre, sondern auch die sportlichen Outfits der Frau mit dem scheuen Lächeln. Nicht umsonst hat der Instagram-Account Princess Diana forever 306.000 Follower.

Bild aus dem Fotoalbum: Diana mit ihrem Sohn Prinz William. Foto: APA/AFP/KENSINGTON PALACE/THE DU

Dass die "Prinzessin der Herzen" schon 1995 in einem TV-Interview mit Unschuldsblick von ihrem Seitensprung vor einem Millionenpublikum beichtete und die Medien mit Klamotten und Kajalstift für sich einzusetzen wusste? In Vergessenheit geraten.

Vogue Paris

In Zeiten von Social Media (und angesichts einer aalglatt agierenden jungen Royals-Generation) wirkt Diana wie ein Wesen aus fernen Zeiten. Man stelle sich diese Frau beim Selfie-Machen vor: Unvorstellbar! Umso verzückter fallen die Reaktionen der Instagram-Stars unter Haileys Modestrecke aus. Gigi Hadid kommentiert unter einem Instagram-Posting des amerikanischen Models "I love this story so much!", die Österreicherin Nadine Leopold schließt sich dem an. Diana ist eben auch irgendwie eine Modeprinzessin, damit müssen sich die Fans der "Königin der Herzen" abfinden. (Anne Feldkamp, 5.9.2019)