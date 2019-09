Die Firma Reißwolf stand im Zentrum der sogenannten Schredder-Affäre. Foto: APA Herbert Neubauer

Wien – Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat bei ihren Ermittlungen keinen Zusammenhang zwischen der Schredder-Affäre in der ÖVP und dem Ibiza-Video, das die FPÖ-Spitzenpolitiker Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus zu Fall brachte, gefunden. Das berichtete "Die Presse" am Montag unter Berufung auf einen Sprecher der Behörde. Sie zitiert ihn mit dem Satz, dass "nach derzeitigem Ermittlungsstand kein Zusammenhang" erkennbar sei.

Das Verfahren wurde allerdings nicht eingestellt, hieß es weiter. Die Staatsanwaltschaft Wien wird nun überprüfen, ob abseits der Causa Ibiza strafrechtliche Delikte durch das Zerstören der Festplatten erfüllt wurden. Wie die "Presse" weiter schreibt, laufe dabei eine Prüfung, ob es womöglich Anhaltspunkte für den Verdacht des Betrugs, der Sachbeschädigung oder der Datenbeschädigung gebe.

Dementi aus ÖVP

Die WKStA hatte Mitte August bekanntgegeben, dass sie einen Konnex zwischen dem Ibiza-Video und der Festplattenzerstörung prüfe. Die ÖVP hatte mehrfach dementiert, das Video aus der Villa auf Ibiza, das im Frühsommer zum Koalitions-Aus geführt hatte, bereits vor dessen medialem Bekanntwerden gekannt zu haben. Es habe sich auch nicht auf den zerstörten Speichermedien befunden, betonten Parteichef Sebastian Kurz und sein Generalsekretär Karl Nehammer. Es seien Druckerfestplatten gewesen, und man habe das Video ja wohl nicht ausdrucken wollen, so die Argumentation.

Die Affäre rund um die Zerstörung von mehreren vermutlichen Druckerfestplatten aus dem Bundeskanzleramt war später publik geworden. Ein junger Mitarbeiter des Bundeskanzlersamts hatte kurz vor dem Misstrauensvotum gegen die Regierung Kurz mehrere Festplatten bei der Firma Reißwolf zerstören lassen und sich dabei wegen seiner Genauigkeit bei der Überprüfung des Vorganges aus Sicht der Mitarbeiter verdächtig verhalten. Später stellten sie fest, dass der Mann offenbar auch vergessen hatte, für die Dienste zu bezahlen und einen falschen Namen angegeben hatte. So wurden sie später darauf aufmerksam, dass es sich bei der Person um einen Mitarbeiter des Bundeskanzleramts gehandelt habe, was letztlich in den Beginn der Ermittlungen mündete.

Debatte über Kern

Aus der ÖVP hatte es dazu geheißen, dass man das Verhalten des Mitarbeiters nicht gutheiße, die Zerstörung von Druckerfestplatten aber ein normaler Vorgang sei. Exkanzler Christian Kern (SPÖ), der sich mit der Bemerkung in die Diskussion eingebracht hat, zu seiner Zeit sei Derartiges nicht passiert, musste später des Gegenteil eingestehen.

Auch nach seinem Abschied aus der Regierung waren Druckerfestplatten vernichtet worden. Allerdings bestreitet Kern, dazu einen Auftrag gegeben zu haben. Zudem hätten zu seiner Zeit Beamte des Kanzleramtes die Zerstörung in Auftrag gegeben, während Kurz einen persönlichen Mitarbeiter dafür herangezogen hatte. Aus dem Kanzleramt von Brigitte Bierlein hieß es später, die Festplattenzerstörung sei grundsätzlich in beiden Fällen legitim gewesen. (red, APA, 2.9.2019)