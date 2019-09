Präsentiert sein neues Buch am 4. September, 19 Uhr, bei Thalia Wien-Mitte.

Das "Starke-alte-Männer-Syndrom" wollte Matthias Strolz in der Politik nie bekommen. Bloß nicht "den stimmigen Zeitpunkt für eine Übergabe übersehen" und den Schatten eines "Unersetzlichen" werfen, das hat sich der Neos-Gründer früh geschworen. In seinem neuen Buch gibt er Einblick in die Phase des Übergangs vom Politiker zum Selbstermutigungsbuchautor. Strolz nimmt die Leserin mit ins indische Ayurveda-Zentrum, wo er versucht, den "Hangover von sieben Jahren in der Politik" loszuwerden, wo er "Kräuterwasser spuckt" und wo er schließlich zu schreiben beginnt. In einer Nacht kritzelt er die Inhaltsangabe des Buchs auf Papier: das Modell der "High-Five der persönlichen Entfaltung".

Was dieses Buch nicht ist, macht freilich schon der Buchtitel klar: Sei Pilot deines Lebens. Fünf Schritte zur persönlichen Entfaltung. Es ist kein Insiderbuch über die österreichische Innenpolitik, keine politische Bilanz des Neos-Politikers und gewiss keine Abrechnung mit seiner Nachfolgerin, auch wenn Strolz Hermann Hesses Gedicht Stufen erwähnt. Er zitiert die Passage "wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten". Loslassen ist denn auch nur eine Schicht seines High-Five-Modells.

Mutmacher und "Sparringspartner"

Strolz holt den "eigenen Lebenslauf auf den Seziertisch", will damit anderen Mut machen, Inspiration und Unterstützung bei der persönlichen Neuerfindung geben. Auch die Kastanien-Episode findet Erwähnung. Als er 2014 in der Kronen Zeitung ein während einer Fastenwoche verfasstes Gedicht über das Wesen und die Schönheit der Kastanie veröffentlichte, war die Häme in Medien und im Parlament groß. Mit Genugtuung erzählt er, dass ihm Abgeordnete aus allen Parteien später das Fasten und Loslassen auf Zeit gleichtaten.

Strolz versteht sich als "Sparringspartner" für Menschen im Umbruch. Gut möglich, dass er diesen nun hilft, ihre Flügel zu heben. (Sabine Bürger, 3.9.2019)